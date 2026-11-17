El actor colombiano Fernando Solorzano reveló un presunto cobro de 45.000 pesos por un trayecto de 10 minutos en el Aeropuerto El Dorado, exigiendo el cumplimiento de la normativa vigente.

El reconocido actor colombiano Fernando Solorzano, ampliamente conocido bajo su apodo artístico El Flaco, ha generado una significativa controversia en las plataformas de redes sociales tras denunciar públicamente lo que considera un cobro excesivo por parte de un conductor de taxi. La queja fue formulada inmediatamente después de que el artista arribara al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, en un intento por trasladarse hacia la terminal Puente Aéreo, ubicada en la capital colombiana.

Detalles del supuesto cobro indebido

Fernando Solorzano explicó que, al necesitar moverse desde la terminal principal hacia Puente Aéreo, una distancia física corta que estima entre tres y diez minutos de recorrido, el taxista le solicitó el pago de cuarenta y cinco mil pesos colombianos. El artista expresó su asombro ante esta tarifa, señalando que el monto parecía desproporcionado para una carrera tan breve y que contrariaba las normas legales que deben regir el servicio de transporte público.

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El actor sostuvo que el costo oficial de la carrera debió situarse alrededor de dieciséis mil pesos, con un máximo de veinte mil pesos si se sumaban los recargos correspondientes. Solorzano alegó que el cobro real presentaba un excedente de ocho mil pesos respecto a lo que marcaría el taxímetro, lo cual calificó como una violación a la ley que obliga a los conductores a respetar las tarifas establecidas.

Marco regulatorio y tarifas vigentes

Según el Decreto Distrital 042 de 2026, la normativa vigente exige que los cobros del servicio de taxi se realicen obligatoriamente mediante el taxímetro o a través de plataformas tecnológicas debidamente autorizadas. La regulación establece claramente los montos base y los recargos que pueden aplicarse, prohibiendo cualquier tipo de negociación informal o sobreprecio no justificado por la ley.

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Dentro de los costos establecidos por la normativa se encuentran los ocho mil pesos para el taxi básico y los ocho mil seiscientos pesos para los taxis con factor de excelencia operacional. Además, el decreto contempla un recargo aeroportuario fijo de ocho mil pesos en el servicio estándar y de ocho mil seiscientos pesos en el servicio de excelencia, el cual se cobra una única vez por viaje.

Recargos adicionales y horarios específicos

La legislación también regula los suplementos por horarios nocturnos, domingos y días festivos, los cuales ascienden a tres mil ochocientos pesos en el servicio básico y cuatro mil cien pesos en el servicio de excelencia. Estas tarifas adicionales solo son aplicables entre las ocho de la p. m. y las cinco de la a. m., así como durante los días domingos y festivos nacionales.

Fernando Solorzano hizo un llamado directo a los taxistas del aeropuerto, reconociendo que comprenden que el conductor puede demorar tiempo en completar la carrera y merecer un pago adicional, pero instándolos a seguir estrictamente la ley. El artista emphasized que como usuario tiene derecho a exigir que se apliquen los precios legales y no se realicen cobros arbitrarios.

Procedimientos para reportar abusos tarifarios

Las personas que sufran un presunto cobro excesivo pueden fotografiar o anotar la placa del vehículo implicado y solicitar el comprobante del servicio como evidencia. Con esta documentación, pueden presentar el reporte formal ante la Secretaría Distrital de Movilidad para que las autoridades correspondientes investiguen la irregularidad y tomen las medidas legales pertinentes.

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En caso de que la incidencia ocurra con los vehículos de la concesión autorizada Taxi Imperial, los pasajeros tienen la opción de enviar la queja directamente al correo electrónico servicioalcliente@taxiimperial.com.co. También pueden utilizar el formulario de denuncia disponible en el portal web de la empresa para agilizar el proceso de reclamo y garantizar que se investigue el comportamiento del conductor y la empresa.