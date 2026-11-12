Festival Artes de la Calle 2025: Guía Completa de Actuaciones y Horarios en Santa Fe de Antioquia

Descubre la programación oficial del Festival Artes de la Calle 2025 en Santa Fe de Antioquia. Conoce los horarios, artistas internacionales y talleres del evento organizado por Comfama.

Este viernes 13 de noviembre, al mediodía, la fanfarria portuguesa Farra Fanfarra iniciará la quinta edición del Festival Artes de la Calle en el campus de la Universidad de Antioquia en Santa Fe de Antioquia. El evento, organizado por la institución Comfama, se extenderá hasta el lunes festivo 16 de noviembre y ofrecerá más de 40 actividades culturales que transformarán el centro histórico.

Agenda de Espectáculos y Artistas Internacionales

La programación principal se despliega en nueve escenarios clave, incluyendo la Plaza Mayor Simón Bolívar, el Parque La Chinca, la Plazuela Jesús Nazareno y la Calle del Medio. Después del inicio de Farra Fanfarra a las 12:00 p. m., la tarde del 13 de noviembre arrancará a las 5:00 p. m. en la Plaza Mayor con Ubú Rey, una adaptación de la obra de Alfred Jarry presentada por el Carro de Comedias de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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A las 6:00 p. m., la banda francesa Pandas Cover Gang, integrada por nueve músicos, interpretará versiones festivas en la Plazuela Jesús Nazareno. Posteriormente, a las 8:00 p. m., Tropa Teatro llevará a cabo La Batucada Teatral en el Parque La Chinca, una intervención que combina imagen, marionetas y juego corporal.

La noche del 13 de noviembre se cerrará con Hikari, un montaje destacado de la compañía noruega Riuchi a las 9:00 p. m. en la Plazuela, que fusiona magia, agilidad física y tecnología con la sabiduría samurái. Seguidamente, a las 9:30 p. m., el grupo medellinense Siguarajazz cerrará la jornada en la Plaza Mayor con salsa brava y latin jazz.

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Actividades Matutinas y Desfiles en la Ciudad

Las mañanas del festival ofrecen talleres especializados, como una sesión con el colectivo Casa Kolacho y otra de serigrafía en la sede de Comfama en el municipio. La tarde del viernes 13 de noviembre comenzará a las 4:30 p. m. con el Desfile de Comparsas desde el Parque Zamarra, un recorrido que incluye agrupaciones locales y nacionales.

El desfile pasará por el Parque La Chinca a las 5:20 p. m. y realizará una parada de 40 minutos frente a la iglesia de la Plaza Mayor a las 6:00 p. m., concluyendo en la Casa de la Cultura La Casa Negra a las 7:00 p. m. Paralelamente, la compañía española Llum de Fideu presentará la obra inmersiva Sfumato en el Parque La Chinca.

También a la misma hora, en la sede de Comfama se desarrollará Santa Fe a Bocados, un encuentro histórico y gastronómico con Pacho Caldas y Cayetana Campesina. La noche continuará con la Serenata de Teleantioquia desde las 7:30 p. m. en la Plaza Mayor, seguida de una segunda presentación de Hikari por Riuchi en el Parque La Chinca a las 10:00 p. m.

Programación del Sábado y Ceremonia de Cierre

El sábado 14 de noviembre comienza con un taller de máscaras diablitos santafereños dirigido por la Corporación Fiesta de los Diablitos a las 11:00 a. m. La tarde repite presentaciones de Ubú Rey a las 4:30 p. m. en la Plaza Mayor y Sfumato a las 6:00 p. m. en La Chinca.

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La noche del sábado es particularmente intensa en la Plaza Mayor. Comienza a las 8:00 p. m. con la última función de Hikari, seguida a las 8:30 p. m. por UN'WE de Ertza Danza, una pieza sobre desigualdades globales. A Puro Tango cerrará la plaza a las 9:00 p. m. con tango escénico local.

Para quienes deseen extender la jornada, Farra Fanfarra tocará nuevamente en el Parque La Chinca a las 9:30 p. m. El lunes festivo 16 de noviembre, último día del festival, la programación será más corta. Pandas Cover Gang y Farra Fanfarra actuarán a las 5:00 p. m. y 6:00 p. m. respectivamente en la Calle del Medio.

Información Logística y Acceso al Evento

La entrada al Festival Artes de la Calle es completamente libre para todo el público. Además de los espectáculos, Comfama mantendrá abierta la exposición Ante el espacio vacío sobre teatro en Medellín y una feria de emprendimientos locales en la Plaza Mayor. Los talleres requieren inscripción previa disponible en la página oficial.

Comfama proporcionará transporte gratuito Vamos al Festival desde el Claustro San Ignacio y Ciudad del Río con salidas el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre para visitantes procedentes de Medellín. Se recomienda consultar la programación completa actualizada en la web de Comfama antes de asistir debido a posibles cambios de horario.