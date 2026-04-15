Festival Camping Horizonte: Música, Naturaleza y Compromiso Ambiental en una Experiencia Única

The Mills, San Alejo y Telebit lideran el cartel del Festival Camping Horizonte, un evento que combina música en vivo, actividades de educación ambiental, camping y stand up comedy. Se llevará a cabo el 16 y 17 de mayo de 2026 en una reserva natural cerca de Bogotá, con un fuerte enfoque en la sostenibilidad y la compensación de huella de carbono.

El Festival Camping Horizonte se prepara para una edición inolvidable los días 16 y 17 de mayo de 2026, consolidándose como una experiencia que va más allá de la música. Con un modelo de 36 horas de programación continua, este encuentro integra la pasión por el sonido con un profundo respeto y conexión con la naturaleza.

Las bandas colombianas The Mills y San Alejo, junto al proyecto electrónico Telebit, encabezan el cartel musical, prometiendo actuaciones electrizantes que resonarán en el corazón de una reserva natural ubicada a pocos kilómetros de Bogotá. Sin embargo, la propuesta del Horizonte no se limita a los escenarios principales. El festival ha dedicado espacios significativos a la escena independiente, confirmando la participación de talentosos artistas como Ibrahim Salem, Andrés Molinares y Juan Manuel Reyes, quienes aportarán su singularidad al diverso panorama sonoro del evento. Lo que distingue al Festival Camping Horizonte es su enfoque en la experiencia integral del camping y la simbiosis con el entorno. Los asistentes no solo disfrutarán de música de primer nivel, sino que también se sumergirán en una agenda repleta de actividades de educación ambiental y convivencia al aire libre. Se han organizado caminatas ecológicas guiadas por expertos, permitiendo a los participantes descubrir la riqueza de la flora y fauna local, y participar activamente en la siembra de árboles, una iniciativa directa para la reforestación. Además, el festival ofrece espacios de recreación que incluyen muros de escalar para los más aventureros y fogatas controladas, creando un ambiente de camaradería y conexión. La organización ha puesto un énfasis particular en el impacto ambiental, estableciendo una alianza estratégica de reforestación con el objetivo de compensar la huella de carbono generada por el desplazamiento y la logística del evento. Esta visión responsable se extiende a la gestión del parque, implementando medidas de seguridad y manejo de recursos naturales para garantizar la preservación del ecosistema. El festival ofrece diversas opciones para adaptarse a las preferencias de cada asistente. Para quienes buscan la inmersión total, existe un paquete de camping preferencial que incluye una carpa para dos personas y servicios adicionales, asegurando comodidad y acceso privilegiado a todas las actividades. Para aquellos que prefieren una experiencia más corta o no pernoctar en el lugar, se ha diseñado una entrada general que permite el ingreso desde la 1:00 p.m. del sábado hasta el cierre del domingo. Es importante destacar que esta opción no incluye el uso de las zonas de camping ni el acceso a las actividades recreativas extendidas. Con el fin de facilitar la movilidad y minimizar el impacto de los desplazamientos, se habilitarán amplios parqueaderos y se implementará un servicio de transporte colectivo que conectará directamente la capital con el municipio de Cajicá, asegurando que la experiencia del Festival Camping Horizonte sea accesible y sostenible para todos. Además, la propuesta se enriquece con la inclusión de stand up comedy de primer nivel, ampliando la oferta de entretenimiento y garantizando risas y momentos de esparcimiento para todos los gustos.





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