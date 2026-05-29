El festival busca conectar a los visitantes con la naturaleza y la comunidad local, y proteger la ceiba barrigona y conservar el bosque seco tropical a través de acciones lideradas por la comunidad.

El Festival de Ceibas Vivas en el Cañón del Chicamocha se llevará a cabo el próximo 13 y 14 de junio en San Miguel, Cepitá.

Esta iniciativa busca conectar a los visitantes con la naturaleza y la comunidad local. El festival propone una experiencia que combina naturaleza, memoria y comunidad, y busca proteger la ceiba barrigona y conservar el bosque seco tropical a través de acciones lideradas por la comunidad. El proyecto también incluye alternativas productivas sostenibles y procesos de señalización participativa, talleres de educación ambiental y estrategias de sensibilización.

El objetivo es que cada paso y pedalazo acerque a los visitantes a la esencia del territorio y que se conecten con la belleza simple de la vida en comunidad. La ceiba barrigona es una especie en peligro de extinción debido a factores como el cambio climático, la expansión de la ganadería, la extracción de madera y el comercio ilegal. Es importante que quienes recorren estos senderos haganlo desde el respeto y eviten prácticas que puedan afectarla.

La conservación no puede depender únicamente de quienes habitan el territorio, sino también de quienes lo visitan. El festival contará con un 'Pase Montañero' que recorrerá 11 kilómetros e incluye medalla, número de participación, almuerzo montañero, hidratación y seguro de asistencia médica. Las plántulas de ceiba barrigona pueden llegar hasta los 30 centímetros de altura y tardan de 20 a 25 años en madurar.

Pueden vivir hasta 100 años y están categorizadas por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, como una especie en peligro de extinción. El proyecto Ceibas Vivas del Cañón del Chicamocha es una iniciativa apoyada por el Fondo Emerger que busca proteger la ceiba barrigona y conservar el bosque seco tropical a través de acciones lideradas por la comunidad.

La Fundación Caminos Nativos trabaja en zonas rurales de Santander con proyectos sociales que, con el tiempo, se han conectado con el turismo comunitario y la conservación ambiental. En San Miguel encontraron un territorio con una riqueza natural inmensa, pero también con retos históricos asociados al abandono y al uso no sostenible de sus recursos.

El proyecto también incluye alternativas productivas sostenibles, como la implementación de sistemas de manejo semiestabulado de cabras, que permiten reducir la presión sobre el bosque seco tropical. Este modelo, trabajado con familias de la vereda, combina conocimiento técnico con saberes locales





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