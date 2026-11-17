Cinco personas sufrieron quemaduras durante la séptima edición del Festival de Globos en Venecia, Antioquia, en noviembre de 2026, ante la participación de países invitados y más de mil globos.

Más de mil globos volaron en las cielos de Venecia, un municipio localizado en el suroeste del departamento de Antioquia, durante la celebración de la séptima edición del Festival de Globos. Este evento cultural tradicional se llevó a cabo de manera consecutiva los días 14 y 15 de noviembre de 2026, atrayendo a una multitud considerable de espectadores interesados en observar la belleza artesanal de estas estructuras.

Participación internacional y cifras históricas

La organización del festival reportó una participación histórica marcada por la presencia de delegaciones internacionales, específicamente los países invitados Brasil, El Salvador y México. La actividad se distribuyó entre dos escenarios principales: el Estadio Municipal y el parque principal de la localidad, espacios que acogieron a miles de personas que disfrutaron de globos con diversas temáticas y dimensiones.

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Incidente con pirotecnia causa lesiones

El evento sufrió un contratiempo cuando se procedió a la elevación de dos inmensos globos equipados con carga pirotécnica para los momentos de apertura y cierre. Uno de estos elementos sufrió un fallo mecánico al soltarse prematuramente, lo que provocó que la pólvora liberada alcanzara a algunos asistentes cercanos. Cinco personas resultaron heridas con quemaduras de naturaleza leve durante el incidente.

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Protocolos de seguridad y análisis técnico

Óscar Garcés, experto en la materia y testigo presencial, detalló que la seguridad se mantuvo mediante la presencia de bomberos, personal de salud, Policía y Ejército para garantizar el distanciamiento del público. Garcés afirmó que el incidente fue mínimo y que, gracias a los controles establecidos, las lesiones no representaron riesgos graves, destacando la calidad de las mechas fabricadas con materiales que se consumen completamente en el aire.

Atención médica y respuesta institucional

Los organismos de emergencia actuaron de inmediato en el lugar para atender a los cinco afectados, quienes fueron trasladados posteriormente al centro hospitalario de la localidad. Tras las evaluaciones médicas correspondientes, los pacientes fueron dados de alta sin complicaciones mayores. Tanto la organización como las autoridades locales reafirmaron que todos los protocolos de seguridad y emergencia fueron cumplidos estrictamente durante la totalidad del espectáculo.