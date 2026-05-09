Festival de la Leyenda Vallenata: 60 años de historia y honores a Alfredo Gutiérrez

La edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, dedicado este año a Rafael Orozco, Israel Romero y El Binomio Oro de América, concluyó con éxito en la capital cesarense. La fiesta más grande del mundo a nivel de acordeones coronó a José Juan Camilo Guerra y a otros ocho músicos, compositores y verseadores. La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata anunció que en 2027, en la edición Rey de Reyes, el gran homenajeado será el propio festival. Sin embargo, se rompió la tradición de rendir honores a un juglar, acordeonero, cantante o compositor ligado al folclor.

Ha culminado con éxito rotundo la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, certamen cultural que este 2026 rindió honores al fallecido cantante Rafael Orozco , al acordeonero Israel Romero y El Binomio Oro de América.

La capital cesarense fue un verdadero río humano que se desbordó para respaldar a la denominada ‘Universidad del Vallenato’. La fiesta más grande del mundo a nivel de acordeones, coronó como máximo monarca a José Juan Camilo Guerra, compañero de fórmula de Silvestre Dangond, y a otros ocho músicos, compositores y verseadores.

Este martes la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, en cabeza de su presidente Rodolfo Molina Araújo, anunció que en 2027, en la edición Rey de Reyes, el gran homenajeado será el propio festival. La costumbre dicta que siempre se escoge un juglar, acordeonero, cantante o compositor ligado a este folclor.

Sin embargo, se acaba de romper la tradición y en la programación no se contempla la realización de homenajes.

‘Nosotros, como Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, venimos diseñando el próximo evento con motivo de las 60 versiones, donde está la verdadera historia del certamen; contaremos los sucesos de cómo el Festival de la Leyenda Vallenata se potencializó hasta llegar a tener la mayor importancia en el orden nacional e internacional’, expresó Rodolfo Molina Araújo





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