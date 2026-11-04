Festival de Teatro Comfama San Ignacio celebra su novena edición con 28 obras

El evento cultural en Medellín reúne 11 países y 11 escenarios hasta el 7 de noviembre, ofreciendo teatro familiar y adaptaciones literarias bajo el lema estar juntos.

La novena edición del Festival de Teatro Comfama San Ignacio ha abierto sus puertas en el centro de Medellín, presentando una programación extensa que incluye veintiocho obras teatrales distintivas. Este importante evento cultural se extenderá hasta el 7 de noviembre, conectando a actores y directores teatrales procedentes de once naciones diferentes con el público local.

Escenarios y la filosofía del encuentro

Las representaciones se despliegan en once ubicaciones estratégicas dentro de la capital antioqueña, destacando instituciones emblemáticas como el Teatro Comfama Alfonso Restrepo Moreno, el Teatro Pablo Tobón Uribe, el Teatro Matacandelas, el Teatro Popular de Medellín y el Pequeño Teatro. El eje temático central que guía esta celebración artística es la pregunta sobre cómo construimos lo común cuando estamos reunidos.

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Andrés Valencia, responsable de Cultura en Comfama, explica que el objetivo es celebrar una expresión que crea posibilidades reales de encuentro humano. Señala que durante la duración de cualquier obra, todos los asistentes comparten un mismo espacio físico para disfrutar de un acto escénico, sin importar su origen, identidad o idioma.

Curaduría familiar y adaptaciones literarias

La selección artística de este año está diseñada cuidadosamente para toda la familia, ofreciendo producciones específicas para niños, adultos y experiencias compartidas entre padres e hijos. Comfama busca responder a su audiencia principal, que son las familias con hijos, reforzando su compromiso con la inclusión cultural y el acceso a las artes escénicas.

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Entre las obras destacadas para el público infantil se encuentran Pato, Muerte y Tulipán, una adaptación del álbum ilustrado del escritor y artista gráfico alemán Wolf Erlbruch, llevada a escena por la compañía teatral mexicana Proyecto Perla. También se presenta Proyecto Poe, una producción de la compañía bogotana Átomos Teatro que reinterpreta tres relatos clásicos del autor estadounidense Edgar Allan Poe.

Historias transformadas del libro al escenario

El festival incorpora ocho producciones que adaptan historias previamente leídas en libros, demostrando la versatilidad de la literatura contemporánea. Entre estas adaptaciones se encuentra Panza de burro, basada en la novela de la escritora española Andrea Abreu y llevada a las tablas por la compañía española Delirium Teatro.

Otra pieza significativa es la versión teatral de Ensayo sobre la ceguera, la obra maestra del escritor portugués José Saramago, puesta en escena por el Grupo Galpão. La crítica especializada en Brasil ha calificado esta puesta como una de las mejores adaptaciones teatrales de este libro. Además, se presentará Lo que no tiene nombre, la versión teatral de la novela de la escritora colombiana Piedad Bonnett.

Orígenes y alianzas estratégicas

Desde su primera edición en 2019, el festival se ha celebrado en el Distrito San Ignacio, naciendo como una solución a las dificultades que enfrentaba el Festival de Teatro de Manizales. Este evento, el más antiguo de América Latina, atravesaba una crisis financiera debido a los altos costos de traer compañías internacionales y la falta de un circuito teatral integrado en Colombia.

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La iniciativa surgió para permitir que agrupaciones artísticas presentaran sus obras en múltiples ciudades, cumpliendo con los requisitos de las organizaciones internacionales que exigen participación en circuitos y no en eventos únicos. Comfama consolidó alianzas con el festival manizalita y otros espacios de Medellín para facilitar el acceso a producciones que antes eran difíciles de conseguir.

Futuro y consolidación del teatro

En estos nueve años de existencia, Comfama ha construido una identidad propia alrededor del teatro familiar y ha fortalecido alianzas con grupos nacionales e internacionales. Valencia destaca la importancia de trabajar en la formación de públicos y garantizar el acceso para fomentar el consumo teatral y la venta de entradas.

Aunque la novena edición aún está en curso, la organización ya inicia los preparativos para celebrar su décimo aniversario. Para esta próxima etapa, están explorando la incorporación de géneros adicionales como la danza y el circo, manteniendo al teatro como el componente central de su oferta cultural para seguir fortaleciendo la escena artística de la región.