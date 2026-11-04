Festival del Ramen y eventos gastronómicos en Medellín y Envigado

Descubre el Festival del Ramen en Medellín con platos por $28.900, el evento de chicharrón en Envigado y las promociones de Granimaster este noviembre.

El sector gastronómico de Medellín y Envigado se prepara para recibir a miles de comensales durante los próximos días con una serie de iniciativas que combinan tradición internacional y sabores locales. La oferta incluye desde el Festival del Ramen, que ofrece platos japoneses por un precio accesible, hasta celebraciones dedicadas al chicharrón y los granizados. Estas actividades buscan atraer tanto a residentes como a turistas que desean explorar nuevas experiencias culinarias sin gastar demasiado.

Precios accesibles en el Festival del Ramen

El Festival del Ramen es la iniciativa principal que destaca en la agenda cultural de la ciudad, permitiendo a los participantes disfrutar de la gastronomía japonesa tradicional a un costo reducido. Este evento se llevará a cabo entre el 30 de octubre y el 8 de noviembre de 2026, ofreciendo a los comensales la oportunidad de probar sopas de fideos de trigo servidas en caldos calientes con ingredientes como carne, verduras, huevo y salsas variadas. El precio establecido para acceder a esta experiencia gastronómica es de $28.900 por plato, una cifra considerada muy competitiva para el mercado actual.

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Durante el festival, los asistentes podrán degustar variedades populares como el Shoyu, Miso, Tonkotsu y Shio, cada una con sus características únicas de sabor y preparación. La Alcaldía y los organizadores han destacado que esta promoción está diseñada para tiempo limitado, lo que genera un sentido de urgencia entre los amantes de la comida asiática. La disponibilidad de estos platos tradicionales representa una excelente alternativa para quienes buscan calidad y variedad en su alimentación diaria.

Lista de restaurantes participantes en la capital antioquia

Una amplia red de establecimientos comerciales se ha sumado a la celebración del ramen, abarcando diversas zonas estratégicas de Medellín y sus municipios vecinos. Entre los lugares confirmados se encuentran Sushi Gama en Manila, Poblado; Mekong en Laureles, CC Viva Envigado y Click Clack Hotel; e INA Restaurante en Laureles. También participan Asia Express en CC Premium Plaza, Super Wok en CC Oviedo, y Sumo Ramen en Provenza, Poblado, garantizando una cobertura territorial extensa para los consumidores.

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La lista continúa con puntos de venta como Halong en Manila, Poblado, Asian Indian Gastronomy en Envigado, y Sushi Moon en La Milagrosa. Otros establecimientos destacados incluyen Sushi Fun en Envigado, Wok in a Box en Mercados del Río, y Pato Pekín en Manila, Poblado. La participación de BBQ Chicken en Provenza, PerúWok en CC Oviedo y Mall Zona 2, así como Atypical House en Sabaneta, amplía aún más las opciones disponibles.

Completan la lista Sukidesu Sushi en Itagüí, Tokio Sushi en Laureles, Ichiraku en Primavera, Poblado, y Soul Korean en Provenza. Además, Obun Ramy en Laureles, Los Birria en Manila y Laureles, Ikigai en La Buena Mesa, Envigado, y Sushi World en Manila, Laureles y Envigado ofrecen sus servicios. Finalizan la enumeración Chiclayo en La Buena Mesa, Katsu en San Antonio de Pereira, Ninja Ramen en Envigado y Laureles, District 1 en Laureles, Yatai Ramen en Belén Fátima, Ramen Chino en Laureles/Estadio, Ginza Sushi en Rionegro y Dim Sum en Provenza.

Celebración del chicharrón organizada por la Alcaldía de Envigado

Para aquellos que prefieren la cocina local sobre la asiática, la Alcaldía de Envigado ha organizado un evento dedicado a la carne de cerdo que promete ser inolvidable. El restaurante El Hijo de Estela, ubicado en el municipio de Envigado en la calle 39 Sur #43-13, Zona 9 (sector Guanteros), será el epicentro de esta celebración. El evento, programado para realizarse del 14 al 22 de noviembre, invita a habitantes y turistas a disfrutar de una propuesta gastronómica centrada en proteínas tradicionales.

La estrella de este menú especial es "El Plan del Chicharrón", una preparación que incluye "popetas de chicharrón" acompañadas de papas criollas doradas. Este plato combina chicharrón apanado bañado en un toque de melao de panela, sirviéndose junto con pico de gallo y crema agria. La ubicación específica en el sector Guanteros facilita el acceso para quienes desean probar esta fusión de sabores locales con técnicas de presentación modernas.

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Promociones de bebidas frías con Granimaster

Además de las comidas sólidas, la temporada también trae consigo oportunidades para disfrutar de bebidas refrescantes a través del evento Granimaster. Esta iniciativa reúne a los principales establecimientos de Medellín para ofrecer descuentos y promociones exclusivas en granizados, convirtiéndose en una opción atractiva para combatir el calor. Los consumidores interesados pueden consultar el sitio web oficial del evento para obtener información detallada.

El portal web de Granimaster proporciona un mapa interactivo que permite a los usuarios ubicar fácilmente los establecimientos participantes distribuidos en diferentes barrios de la ciudad. Esta herramienta digital simplifica la búsqueda de los puntos de venta, asegurando que los clientes puedan acceder a sus preferencias de sabor de manera rápida y eficiente. La integración de tecnología con la oferta gastronómica local refleja un esfuerzo por modernizar la experiencia del consumidor en la región.