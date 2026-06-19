Festival Francisco el Hombre 2026: Río de cultura y vallenato en La Guajira

El Festival Francisco el Hombre 2026, que se realizará del 25 al 28 de junio en Riohacha, La Guajira, se presenta como un evento cultural de clase mundial que combina grandes conciertos de artistas nacionales e internacionales con actividades que promueven el turismo, el emprendimiento y las tradiciones de la región.

El Festival Francisco el Hombre 2026 se prepara para convertirse, una vez más, en el epicentro del vallenato contemporáneo y la cultura de La Guajira .

La edición de este año, que se celebrará del 25 al 28 de junio en Riohacha, promete ser una celebración de gran envergadura que busca exaltar las raíces culturales de la región y al mismo tiempo abrir espacio a las nuevas expresiones del género. Según Álvaro Cuello, asesor general del festival, se contará con dos grandes conciertos los días 27 y 28 de junio con artistas nacionales e internacionales de amplio reconocimiento, lo que eleva el evento a categoría de clase mundial.

Entre los nombres confirmados que encabezarán estos conciertos principales se encuentran Andrés Cepeda, Rey Ruiz, Wilfrido Vargas, Elder Dayán, Diego Daza, Beto Zabaleta, Haffit David, Óscar Gamarra, Luister La Voz y Aria Vega. La programación del festival va mucho más allá de los conciertos. Se trata de un gran evento cultural que convoca a toda la Guajira durante la semana de su desarrollo.

La agenda incluye un desfile inaugural con agrupaciones culturales provenientes de distintos municipios del departamento, exhibiciones de carros antiguos y trocheos, ferias de emprendimiento juvenil, muestras artesanales y gastronómicas, y la Pasarela AMA, donde diseñadores de la región exhibirán sus creaciones. También se llevarán a cabo eventos académicos sobre música vallenata, actividades deportivas en la playa, recorridos turísticos y la primera Media Maratón Francisco el Hombre.

Todo esto está diseñado para dinamizar la economía local, impulsando el turismo, el comercio, la hotelería y el emprendimiento. El objetivo principal del festival, más allá del entretenimiento, es fortalecer la identidad cultural de la región y proyectar a La Guajira como uno de los principales destinos culturales del Caribe colombiano.

La organización destaca que se incluyen nuevas sorpresas y eventos alternos para seguir posicionando a La Guajira en el mapa nacional e internacional, siempre alrededor de la leyenda de Francisco el Hombre, las tradiciones y los sonidos que representan a la zona. El Festival Francisco el Hombre se consolida así como uno de los eventos culturales más importantes del departamento y del país, un espacio donde convergen la música, la artesanía, la gastronomía, el deporte y el patrimonio en una gran fiesta que celebra la esencia vallenata





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