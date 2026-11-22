El Comité de Dirección del Festival de Poesía de Medellín alerta sobre un recorte del 60,24% en costos operativos y pide intervención de la UNESCO para proteger su autonomía.

El Comité de Dirección del Festival Internacional de Poesía de Medellín ha emitido una denuncia formal respecto a la drástica reducción del 60,24 % en el reconocimiento de los costos operativos asignados a su equipo de dirección y producción. Esta organización cultural, que se celebra desde el año 1991, cuestiona directamente las decisiones tomadas por la administración distrital y ha solicitado la intervención inmediata de las autoridades nacionales y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( UNESCO).

Recortes presupuestales y pérdida de autonomía

La entidad organizadora, identificada como la Corporación de Arte y Poesía Prometeo, ha hecho público su desacuerdo a través de una carta abierta fechada el 18 de noviembre de 2026. En este documento, los responsables del evento cultural explican que la Secretaría de Cultura redujo el número de programas de mano destinados a la difusión del encuentro, pasando de 150.000 unidades a apenas 10.000. Estas modificaciones presupuestales se enmarcan en un nuevo modelo de contratación mediante operadores y terceros, una estrategia que el Comité afirma limita severamente la autonomía histórica de la Corporación Prometeo.

Also read “Gestores que hemos formado son puentes que unen las cartagenas”: C. Fuentes, directora Hay Festival

Crisis administrativa y conflicto con el Concejo

La controversia también involucra activamente al concejal Andrés Tobón, candidato a la Alcaldía de Medellín, a quien el Comité de Dirección señala de promover activamente la derogación del Acuerdo 40 de 1997. Según los organizadores, esta disposición municipal es fundamental para proteger la continuidad del festival. La carta expresa una fuerte crítica hacia la actuación de Tobón, alegando que detrás de la retórica de la eficiencia administrativa y la pluralidad de oferentes se oculta una agenda política diseñada para silenciar proyectos culturales que no están bajo su control directo.

Reacciones internacionales y respaldo global

Ante esta situación crítica, la organización ha buscado el apoyo de una audiencia internacional muy amplia. En la carta dirigida a poetas, académicos, periodistas y organismos internacionales, el Comité de Dirección menciona que ha recibido mensajes de apoyo de 510 poetas procedentes de 155 países diferentes. Estos testimonios fueron recopilados y publicados para solicitarle al concejal Tobón que se abstenga de promover la derogación del acuerdo municipal que ampara la realización del encuentro cultural en la ciudad.

Advertisement

Historia del festival y marco legal vigente

El Festival Internacional de Poesía de Medellín nació en 1991 en un contexto de violencia asociada al narcotráfico, con el objetivo de llevar la literatura a los espacios públicos y conectar a escritores de diversas naciones. A lo largo de su trayectoria, el evento ha recibido a más de 2.000 poetas provenientes de 197 países. Su trayectoria fue reconocida con el Right Livelihood Award en 2006, y tres años después, mediante la Ley 1291 de 2009, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, reconociendo oficialmente a la Corporación de Arte y Poesía Prometeo como la entidad responsable de su organización.

Solicitudes formales y ausencia de diálogo

Los organizadores exigen el cumplimiento estricto del Acuerdo 40 de 1997 y de la Ley 1291 de 2009, así como el respeto total por la autonomía de la Corporación Prometeo. El Comité de Dirección asegura que desde el 16 de julio han intentado obtener una cita con la administración distrital para resolver estas controversias, pero hasta la fecha del comunicado no han logrado establecer reuniones. La entidad ha pedido el fin de las represalias administrativas y ha reiterado su derecho a seguir organizando el festival sin interferencias políticas.