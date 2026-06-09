El Festival Latinoamericano de Música regresa a Bogotá en 2026 con una programación que incluye a grandes artistas y géneros musicales variados.

El Festival Latinoamericano de Música regresa a Bogotá en 2026 con una programación que incluye a grandes artistas como Ricky Martin , Andrés Calamaro , Caifanes y Sean Paul .

El evento tendrá lugar los días 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar y estará inspirado en las aguas del sur y su papel como vehículo de intercambio cultural en América Latina. La preventa exclusiva para clientes de los bancos Aval y la billetera digital dale! estará disponible del 9 de julio a las 10:00 a. m. al 11 de julio a las 9:59 a. m.

La venta para el público general comenzará el 11 de julio a las 10:00 a. m. a través de Ticketmaster. El festival busca exaltar la identidad latinoamericana a través de la música y reunirá géneros que van desde el rock y el pop hasta la salsa, el reggae, el funk y las nuevas corrientes urbanas





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Festival Latinoamericano De Música Bogotá 2026 Ricky Martin Andrés Calamaro Caifanes Sean Paul

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cabecillas de 'Los Costeños' fueron vistos celebrando con música y cerveza en cárcel de BarranquillaEl Inpec ya abrió una investigación para establecer responsabilidades.

Read more »

Ronaldinho debuta en la música con ‘Camisa 10’ junto a PitbullEl campeón del mundo con Brasil en 2002 amplía su legado fuera de las canchas con un ambicioso proyecto musical que incluye colaboraciones con figuras internacionales como Sean Paul, Pitbull, Juan Magán, Justin Quiles y Lenny Tavárez.

Read more »

Festival Cordillera 2026: estos son los artistas que se presentarán en su nueva ediciónLa nueva edición del festival musical reunirá a grandes artistas de diferentes géneros musicales en Bogotá.

Read more »

Medellín fortalece su liderazgo en el mercado latinoamericano de la modaEventos como Colombiamoda, e Ixel Moda atraen cada año a miles de compradores y expositores de decenas de países, impulsando la proyección global de la ciudad.

Read more »