Conoce los detalles del Festival Mágico en Villa de Leyva los días 21 y 22 de noviembre. Espectáculos de Camilo Pradilla, Mago Zero y Camilo González con entrada libre.

Los días 21 y 22 de noviembre, el municipio de Villa de Leyva se transforma en el escenario principal de una celebración dedicada al arte del engaño y la sorpresa. El Festival Mágico Villa de Leyva ocupará el Claustro de San Francisco para ofrecer dos jornadas intensas de ilusionismo, mentalismo y humor escénico, diseñadas específicamente para atraer tanto a grandes como a pequeños dentro de este destino histórico de Boyacá.

Festival Mágico Villa de Leyva reúne a tres ilusionistas destacados

El festival consolidará la programación con la participación de tres artistas colombianos de reconocido prestigio: Camilo Pradilla, Mago Zero y Camilo González. Estos profesionales presentarán un repertorio diverso que incluye técnicas de ventriloquia, mentalismo y magia escénica, creando una experiencia única que combina la tradición colonial del lugar con el entretenimiento contemporáneo.

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Cada artista aporta su propia identidad artística al evento. Camilo Pradilla destaca por incorporar la ventriloquia a sus show, utilizando a su marioneta Gerónimo para entrelazar magia y comedia. Mago Zero, por su parte, trae consigo una trayectoria internacional que lo ha llevado a ser finalista en eventos prestigiosos como Flasoma Bogotá, Flasoma Perú e Intermagic.

Camilo González complementa el trío con su vasta experiencia de más de veinte años en los medios de comunicación colombianos. Comunicador social y periodista, actualmente integra el ilusionismo con el humor en sus espectáculos, ofreciendo al público una perspectiva fresca que conecta la televisión con la magia en vivo.

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Agenda y horarios para el Claustro de San Francisco

La estructura del festival se divide en dos funciones clave durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre. La primera jornada, programada para el sábado 21 de noviembre, será un evento cerrado y exclusivo dirigido a un público específico, alejándose del acceso general.

La actividad principal y abierta a la comunidad tendrá lugar el domingo 22 de noviembre. Esta función estará disponible para todo el público a las 3:00 p. m., ofreciendo un espectáculo accesible que busca democratizar el acceso al arte y fomentar espacios de encuentro cultural en el municipio.

Acceso gratuito y logística para visitantes del evento

El Festival Mágico Villa de Leyva promueve el acceso universal mediante una entrada libre para la función del domingo. Sin embargo, es obligatorio para los asistentes reclamar sus boletas previamente. Estos cupones deben obtenerse en la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes o directamente en la Alcaldía de Villa de Leyva antes del día del evento.

Para los viajeros que planean asistir, Villa de Leyva se ubica a aproximadamente 165 kilómetros de Bogotá y a 40 kilómetros de Tunja. El acceso desde la capital se realiza por la vía que conduce a Tunja, donde hay servicios de transporte intermunicipal disponibles, así como la opción de viajar en vehículo particular.

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Patrimonio arquitectónico y objetivos sociales del festival

La elección del Claustro de San Francisco no es casual, ya que este edificio forma parte fundamental del patrimonio arquitectónico del municipio. La organización busca vincular las construcciones coloniales y las calles empedradas con nuevas expresiones culturales, enriqueciendo la oferta turística de la región.

Además del impacto económico en el turismo local, el festival tiene un propósito social claro: facilitar que niños, jóvenes y adultos accedan a experiencias artísticas de calidad. Este encuentro refuerza el rol del espacio público como un lugar de integración, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten simultáneamente de la historia del lugar y del talento nacional en el campo del ilusionismo.