Festival Nacional de la Tradición Soledeña celebra la butifarra y el folclor

Soledad acoge del 14 al 16 de noviembre la sexta versión del festival que honra la danza de la butifarra, la música y las artesanías locales.

El municipio de Soledad preparará su escenario principal para recibir a artistas y bailarines de todo el país durante la sexta edición del Festival Nacional de la Tradición Soledeña. Este evento cultural se llevará a cabo entre el 14 y el 16 de noviembre en la Plaza de Soledad, bajo el lema que destaca cómo la butifarra trasciende la gastronomía para convertirse en arte performático.

Programación del Festival de la Butifarra

La directora Doris Rodríguez Miranda ha organizado una agenda densa que incluye concursos de parejas bailadoras de la danza de la butifarra soledeña, encuentros musicales con decimeros y muestras artesanales. Participarán dieciséis parejas inscritas provenientes de Soledad, Barranquilla, Polonuevo, Baranoa, Galapa y Suan, además de representantes de Cundinamarca, Córdoba, Santander, Valle del Cauca, Tolima y La Guajira.

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Participación Musical y Grupos Folclóricos

Diez agrupaciones concursarán en el concurso de grupos musicales, mientras que diez participantes se presentarán en el encuentro regional de decimeros. Las danzas patrimoniales estarán representadas por la Fundación Alma de Danza de Soledad, Picatá Danza de Santander y la Fundación Colombia Folclor del Valle del Cauca. Agrupaciones locales como Son Soledeño, Ritmo Latino, Grupo Catamarán, Grupo Imagen y Rumberitas del Hipódromo también actuarán junto a grupos de Barranquilla y Malambo.

Posiciones Oficiales sobre la Identidad Cultural

Verónica Cantillo, secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico, enfatizó que este festival es vital para mantener vivas las expresiones folclóricas y los saberes tradicionales que conforman la identidad departamental. La funcionaria señaló que la danza, la música y la artesanía son testimonios de la historia local y del talento dedicado a preservarlas para las nuevas generaciones desde la Gobernación del Atlántico.

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Homenaje Artesanal y Cronograma de Actividades

La edición rendirá homenaje a Daneida Ortega, reconocida artesana cuyo trabajo valora los oficios tradicionales que mantienen viva la memoria cultural de Soledad. El sábado 14 de noviembre comenzará a las 10:00 de la mañana con la llegada de las parejas nacionales y a las 3:00 de la tarde con las embajadoras departamentales, seguido de un taller sobre la danza dirigido a visitantes.

Gala Final y Pasarelas Culturales

La noche del sábado incluirá la pasarela Miss Elegancia patrocinada por Jaime Campbell y una muestra de trajes de baño inspirados en la cumbia diseñados por Enrique Chum. El domingo 15 de noviembre ofrecerá talleres de danzas nacionales desde las 8:00 de la mañana y un recorrido por establecimientos de butifarra, culminando con la gran gala donde se premiará a las embajadoras y se realizará el cierre oficial del encuentro cultural.