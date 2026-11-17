El Festival Internacional Ni con el Pétalo de una Rosa, organizado por Alejandra Borrero, se realizará del 22 al 29 de noviembre en Casa E Borrero y otras sedes de Bogotá.

El Festival Internacional Ni con el Pétalo de una Rosa regresa a la capital colombiana con una nueva edición que se llevará a cabo entre el 22 y el 29 de noviembre. Esta iniciativa cultural es liderada por la actriz y directora Alejandra Borrero, quien junto a su espacio teatral Casa E Borrero, ubicado en el sector del Parkway, reactiva la escena artística con una programación intensa. El evento busca fusionar el entretenimiento escénico con debates necesarios sobre las violencias contra las mujeres, ofreciendo alternativas a la ciudadanía para salir de la rutina cotidiana.

Programación de teatro y estrena obras destacadas

La propuesta artística incluye un total de 11 obras de teatro, de las cuales tres son estrenos exclusivos de esta temporada. Entre las piezas más esperadas se encuentra Frida, protagonizada por la reconocida actriz Flora Martínez, cuya función está agendada para el 25 de noviembre en la Sala Arlequín. Esta producción se integra a una lista variada que incluye L'Vagicano, una comedia programada para el 24 de noviembre, y La señorita Julia, que se presentará los días 25 y 26 de noviembre en la Sala Buenaventura.

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Además de estas funciones, la agenda teatral se expande con estrenos como En el Corazón, una coproducción franco-colombiana vinculada a la directora y dramaturga francesa Nathalie Fillion. Esta obra específica tendrá presentaciones los días 27, 28 y 29 de noviembre. El ciclo también contempla Todas hablamos igual que la abuela, Extraña forma de matar, Manual de supervivencia en caso de una invasión alienígena y Las mil y una noches, consolidando una oferta diversa para el público amante de las artes escénicas.

Conversatorios y enfoque en temas de género

El festival se consolida bajo el concepto El acto de liberarnos y el lema Que lo de siempre no sea para siempre. Esta edición prioriza llevar a los tableros temas complejos sin limitar la discusión a discursos estrictamente académicos. Durante la semana se realizarán cinco conversatorios dirigidos a explorar dimensiones críticas de la sociedad, incluyendo género, diversidad, paz y comunicación. Estos espacios buscan cuestionar comportamientos sociales normalizados y fomentar una convivencia más equitativa desde la reflexión colectiva.

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Una de las actividades inaugurales más singulares es la Ciclovía por las Mujeres, que dará inicio al festival el domingo 22 de noviembre. Esta actividad trasladará la conversación sobre la violencia de género a las calles de Bogotá, integrando el movimiento físico con el debate social. La iniciativa refleja el compromiso de Alejandra Borrero y su equipo de utilizar las artes escénicas como una herramienta de transformación social y visibilización de problemáticas estructurales en la ciudad.

Sedes extendidas y cierre en San Cristóbal

El desarrollo del evento no se limita exclusivamente al espacio principal en el Parkway, ya que la programación alcanza también la localidad de San Cristóbal. El cierre oficial del festival estará a cargo de un espectáculo de gran formato que se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre en esta zona de la capital. Esta decisión de expandir la sede demuestra el objetivo de descentralizar el acceso a la cultura y llegar a públicos de diferentes barrios.

La nueva edición del festival introduce además una franja familiar por primera vez en su historia, ampliando el alcance demográfico de las actividades. Con una mezcla de funciones teatrales, debates públicos y eventos al aire libre, el evento ofrece una experiencia integral para toda la familia. Los interesados pueden planificar sus visitas aprovechando la ubicación céntrica de Casa E Borrero, facilitando un plan cultural completo que combina arte, gastronomía y reflexión social.