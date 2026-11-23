El Festival Petronio Álvarez se realizará del 11 al 13 de diciembre de 2026 en Cali. El evento recupera sus conciertos y concursos tras la suspensión previa.

El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez oficializó su retorno a la ciudad de Cali para la temporada 2026. Este importante encuentro cultural se llevará a cabo entre los días 11 y 13 de diciembre de 2026 en el Parque de la Caña. La reprogramación de las fechas responde a la suspensión obligatoria de la edición anterior, la cual fue interrumpida debido al terremoto que afectó la región el pasado 10 de agosto.

Recuperación Cultural y Programación Oficial

Bajo el lema "La Casa Grande, donde las raíces nos sostienen y la vida florece", la próxima edición especial tiene como objetivo centralizar la memoria histórica y los saberes ancestrales. El concepto busca resaltar explícitamente la capacidad de resiliencia de las comunidades del Pacífico colombiano para preservar sus tradiciones inmateriales. La música se mantendrá como el eje transversal de todos los eventos planificados durante los tres días del certamen.

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La estructura artística del festival incluye conciertos abiertos, actividades académicas y la tradicional competencia musical que define la esencia del evento. Se confirmará la participación de agrupaciones invitadas internacionales y nacionales que traerán al escenario los sonidos más representativos de la región del Pacífico. Este enfoque garantiza que la riqueza cultural del territorio se mantenga vigente para las nuevas generaciones de asistentes.

Agenda Artística por Día y Participantes

La jornada inaugural del 11 de diciembre estará titulada "Raíces que florecen" e iniciará con presentaciones artísticas a cargo de las agrupaciones Sankofa, Huellas Petronito, Jossman y Los Cucos. Durante esta misma fecha, el concurso musical dará inicio oficial en cuatro modalidades específicas: Libre, Chirimía de Clarinete, Violín Caucano y Marimba. Este día marca el regreso formal a la competencia tras la pausa sanitaria.

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El día 12 de diciembre, bajo la temática "Cantos y encantos pacíficos", el escenario principal recibirá a la agrupación Herencia de Timbiquí como invitada especial. La competencia musical continuará sin interrupción en las mismas cuatro modalidades anunciadas para la apertura. Esta segunda jornada refuerza el vínculo entre las nuevas generaciones y las raíces profundas de la música afrocolombiana.

Cierre de Competencia y Modalidades Finales

El festival cerrará sus puertas el 13 de diciembre con presentaciones de alto impacto a cargo de las agrupaciones La Contundencia y Bahía. Además, se llevará a cabo el encuentro Ganador de Ganadores, que contará con la participación de Saboreo, Semblanzas del Río Guapi, Mavichi y Cantos de Río. Este segmento es crucial para determinar a los máximos exponentes de cada categoría durante el certamen.

La última jornada incluirá la participación especial del grupo IUIPC Danzas y culminará con la gran final del concurso musical. La competencia definitiva expandirá su alcance a cinco modalidades, añadiendo la Chirimía de Flauta a las categorías existentes de Libre, Chirimía de Clarinete, Violín Caucano y Marimba. Este cierre oficializa el éxito de la recuperación del evento en la capital vallecaucana.