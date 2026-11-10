Festival Pianissimo reúne a 900 pianistas en Medellín desde el 12 de noviembre

El Festival Pianissimo inicia su decimotercera edición en la Universidad de Antioquia con más de 900 músicos de 21 países. Conciertos, clases y competencia sin audiciones previas en Medellín.

Desde el jueves 12 de noviembre hasta el lunes 16, la ciudad de Medellín se convierte en el epicentro mundial de la música para teclado con la celebración del Festival Pianissimo. Este decimotercer evento congrega a más de 900 pianistas procedentes de 21 países y 50 ciudades colombianas, consolidándose como una cita ineludible para el mundo musical. La Universidad de Antioquia alberga la sede principal de esta celebración que busca democratizar el acceso al instrumento más complejo y elegante del mundo orquestal.

Estructura del Festival y Participación Masiva

La directora de la Fundación Pianissimo, Ana María Orduz, define el evento como una maratón musical donde convergen la élite y los aficionados. El festival ofrece un escenario amplio con más de 100 recitales, 6 conferencias y 6 clases magistrales para los asistentes. La premisa central es la ausencia de audiciones previas, eliminando barreras de entrada y permitiendo que cualquier persona se pruebe o compita según su deseo. Esta filosofía refleja la visión fundacional de Orduz, quien buscó replicar la inclusión de los eventos deportivos masivos en el ámbito artístico pianístico.

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Categorías y Modalidades de Competencia

Los participantes podrán inscribirse en 16 categorías diversas, que incluyen Música Colombiana, Piano con Orquesta, Piano Popular y Música de Cámara. Existen dos vías de participación claramente diferenciadas: la modalidad Festival y la modalidad Concurso. En la primera opción, los músicos presentan su repertorio para recibir retroalimentación, compitiendo esencialmente contra sus propias limitaciones. Por otro lado, la modalidad Concurso permite a los asistentes optar por reconocimientos oficiales basados en el desempeño de su ejecución frente a un jurado evaluador.

Diversidad de Edades y Eliminación de Prejuicios

El rango de edad de los inscritos es extremadamente variado, abarcando desde niños de 2 años hasta personas de 84 años. Ana María Orduz explica que el objetivo es derribar los prejuicios que asocian el piano exclusivamente con el virtuosismo temprano o repertorios académicos rigurosos. La fundadora compara esta barrera cultural con la idea errónea de que el fútbol solo es para profesionales, argumentando que la música clásica también debe vivirse con libertad en la comunidad. Por ello, habrá pianos instalados en diversos puntos de la Universidad de Antioquia para que el público general pueda tocar libremente.

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El Lema "Tocando Ilumino" y Filosofía Musical

El lema oficial de esta edición, "Tocando Ilumino", sintetiza la búsqueda interior que implica la práctica pianística. Orduz describe el acto de tocar como un ejercicio corporal completo, similar al baile, que requiere resiliencia, disciplina y valentía para enfrentar los miedos. La directora de la Fundación Pianissimo sostiene que esta actividad profunda permite a cada individuo encender su propia luz interior. El piano se presenta así como un regalo mágico accesible, que ilumina al intérprete y al espectador por igual, trascendiendo las técnicas mecánicas para convertirse en una expresión espiritual.

Jurado Internacional y Concierto de Apertura

La calidad académica del festival se respalda por un jurado de 45 expertos, de los cuales 40 estarán presentes en Medellín y 5 participarán virtualmente. Entre los miembros destacan figuras como Teresita Gómez, Blanca Uribe, Pamela Beine, Lanzo Luconi, Leonardo Gell, Vladimir Khomyakov, René Lecuona, Víctor Galindo, Takeshi Nagayasu Jr., Medina Romero, Esteban Cruzaley y Joao Paulo Casarotti. El ciclo de eventos inicia el jueves 12 de noviembre a las 6:00 p.m. con el concierto "Pianissimo a Cuatro Manos" en el Teatro Universitario, donde los 40 jurados tocarán simultáneamente en el mismo instrumento.