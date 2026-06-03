Festival Popular al Parque 2026: Planifica tu ruta de tránsito

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó los cierres y desvíos viales para el Festival Popular al Parque 2026. Es importante planificar tu ruta de tránsito y seguir las indicaciones de la Autoridad de Tránsito y la organización del evento.

El Festival Popular al Parque 2026 se llevará a cabo los días 6 y 7 de junio en el Parque Simón Bolívar, donde todos los asistentes podrán disfrutar de música en vivo interpretada por más de 170 músicos en escena.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó los siguientes cierres y desvíos viales para que las personas que transitan por las calles de Bogotá puedan planear sus rutas de tránsito durante estas jornadas. Durante el desarrollo del evento se cerrará temporalmente la Calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, tanto el 6 y 7 de junio de 2026, de 9:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.

La ciclorruta de la calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60 también estará cerrada los días 06 y 07 de junio de 2026, de 9:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. Las personas que transitan en sentido occidente - oriente por la avenida calle 63 podrán tomar la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente.

Quienes circulan en sentido occidente - oriente por la avenida calle 63 podrán tomar la avenida carrera 68 al norte y avenida calle 68 al oriente. Las personas que se desplacen sentido norte - sur por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle 63 al oriente, deben continuar por la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente.

Quienes van en sentido sur - norte por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle 63 al oriente, deben tomar la avenida calle 26 o la avenida calle 53 al oriente. A los asistentes a la actividad se recomienda llegar al sitio de realización, preferiblemente en SITP o Transmilenio; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.

Es importante seguir las indicaciones por parte de la Autoridad de Tránsito, personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas con el fin de minimizar el impacto que la actividad puede ocasionar en la ciudad de Bogotá. Atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales a ejecutar para el desarrollo de la actividad.

Respete las filas de abordaje e ingrese de manera organizada a los buses para agilizar la movilidad para todos los ciudadanos. Este 6 y 7 de junio, movilízate al Parque Simón Bolívar utilizando las rutas troncales y TransMiZonales disponibles para llegar y regresar de forma fácil, segura y sin contratiempos. Revise aquí las rutas habilitadas tanto en la Avenida 68, Calle 53 como las estaciones de TransMilenio más cercanas.

Es importante recordar que se sugiere evitar el uso de vehículo particular y llegar al sitio de realización en SITP o Transmilenio para minimizar el impacto en la ciudad de Bogotá





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