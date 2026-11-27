Vassar transforma el Parque El Country en Bogotá con gastronomía, conciertos de Sebastián Yepes y pista de hielo hasta el domingo para celebrar la Navidad.

El emblemático Parque El Country, ubicado en la intersección de la calle 127 con la carrera 13 en Bogotá, se ha convertido en el epicentro de las celebraciones de la temporada navideña. Hasta el domingo, este espacio reúne a cientos de emprendimientos, experiencias culturales y presentaciones musicales en vivo, marcando el inicio oficial de las fiestas decembrinas en la capital colombiana. La iniciativa busca ofrecer una alternativa fresca para que tanto niños como adultos disfruten de diciembre de manera inmersiva.

Programación Musical y Artistas Destacados

La primera edición navideña del festival cuenta con una línea artística sólida que incluye a Sebastián Yepes, Los 50 de Joselito y Misi como figuras principales. El escenario principal organizará funciones dirigidas a todos los públicos, destacando presentaciones para niños durante el fin de semana. Este viernes, a las 4 p. m., se presentará Carolina Sarta junto a Trapical Minds, estableciendo un tono festivo para el cierre de semana.

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Sábado será un día clave con una agenda extendida. La jornada comienza a las 2 p. m. con Pombo Musical Navideño, continúa a la 1:30 p. m. y a las 4:00 p. m. con nuevas presentaciones, y cierra a las 6:30 con una rumba navideña a cargo de Los 50 de Joselito. Estas actuaciones complementan la oferta cultural del lugar, asegurando entretenimiento constante para los visitantes.

Actividades Inmersivas y Experiencias Especiales

Maria Carolina Gutiérrez, directora ejecutiva de Vassar, explicó que el objetivo es dar la bienvenida a la Navidad mediante una atmósfera cultural que permite explorar propuestas de diseñadores, artesanos y emprendedores. La idea central es conectar al público con las personas detrás de cada creación, fomentando el aprendizaje y el descubrimiento de nuevas marcas durante la temporada.

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Una de las grandes novedades presentadas por Banana Boat y G-Shock es una pista de hielo de 400 m². El acceso a esta instalación gratuita está condicionado a la presentación del recibo o los paquetes de compras realizados en el festival, incentivando la participación en las actividades comerciales. Además, Falabella instaló un árbol de Navidad de 10 metros de alto, ofreciendo una experiencia inmersiva donde los visitantes pueden atravesar la estructura.

La experiencia navideña también incluye una caravana de Coca-Cola que se podrá fotografiar en primicia, así como zonas dedicadas al ritual del regalo. El Pabellón 1 contará con un servicio de envoltura de paquetes con papel personalizado, mientras que el Pabellón 2 albergará a Envía, una estación con diseños de temporada desde la cual se podrán enviar los obsequios directamente.

Promociones y Cronograma de Actividades

Este viernes 27, reconocido como Black Friday, las marcas participantes ofrecerán promociones especiales para atraer a la multitud. La convocatoria de talentos emergentes se ha integrado junto a artistas ya establecidos, asegurando una diversidad musical que cubre diferentes preferencias. Los asistentes tienen la oportunidad de descubrir propuestas únicas en un solo lugar, consolidando al Parque El Country como un destino estratégico para la temporada alta.

La organización mantiene la programación activa hasta el domingo, consolidando el evento como un referente cultural y comercial en Bogotá. La integración de gastronomía, música y actividades familiares redefine cómo se vive diciembre, alejándose de los esquemas tradicionales para abrazar un modelo de entretenimiento interactivo y comunitario.