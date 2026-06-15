Festivo del 15 de junio en Colombia: por qué es día de descanso y cuánto deben pagarle si trabaja

Este lunes 15 de junio de 2026 es festivo en Colombia y su aplicación legal, económica y laboral vuelve a poner en el centro del debate las condiciones de trabajo en días de descanso obligatorio. La jornada, que hace parte de los denominados ‘puentes festivos’, no solo responde a una tradición religiosa, sino que también tiene implicaciones directas en el pago de salarios y en los derechos de los trabajadores.

Lunes 15 de junio festivo en Colombia: por qué es día de descanso y cuánto deben pagarle si trabaja El trabajo en este festivo del 15 de junio tendrá nuevas condiciones de pago por cuenta de la reforma laboral.

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