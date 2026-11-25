El presidente de FGA Fondo de Garantías, David Bocanument, revela que la entidad ha apoyado a 11 millones de colombianos con $70 billones en créditos, destacando su misión de inclusión financiera.

La entidad FGA Fondo de Garantías ha consolidado su posición como un pilar fundamental para el sistema financiero colombiano al respaldar 70 billones de pesos en créditos durante su historia. Esta cifra histórica beneficia a más de 11 millones de colombianos, garantizando que millones de familias tengan acceso a financiación formal. David Bocanument, actual presidente de la institución, ha destacado que este logro es resultado de una estrategia enfocada en la inclusión y la confianza hacia los intermediarios de crédito.

Rendimiento Financiero y Crecimiento Sostenido

El presidente de FGA Fondo de Garantías, David Bocanument, confirmó que la entidad mantiene una calificación de doble A otorgada por Fitch y una evaluación F1+ en el corto plazo. Estas calificaciones transmiten una alta confianza a los socios financieros y respaldan la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones. Durante 26 años de operación, el fondo ha pagado 3,5 billones de pesos a los intermediarios de crédito sin incumplir ninguna de sus responsabilidades. En 2026, con corte a octubre, FGA ha garantizado 14,6 billones de pesos para 4,3 millones de personas.

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Este volumen representa un crecimiento superior al 30% en comparación con el año anterior, posicionando a la entidad en un ritmo ascendente. El directivo anticipa que el cierre del año 2026 alcanzará cerca de 18 billones de pesos en créditos respaldados. Se espera que este monto final beneficie a aproximadamente cinco millones de colombianos que requieren este apoyo. Además, el balance financiero proyecta ingresos cercanos a 1,2 billones de pesos con utilidades de 95.000 millones de pesos para el cierre del año.

El Desafío de la Bancarización y la Brecha de Crédito

A pesar de los avances, David Bocanument señala que Colombia enfrenta un reto significativo en materia de acceso real al crédito. Aunque las estadísticas generales indican una bancarización del 96%, esta cifra incluye productos básicos como cuentas de ahorros o billeteras digitales. Desde la perspectiva estricta del crédito, la tasa se reduce al 51%, dejando a cerca de nueve millones de adultos fuera del sistema formal. Muchos de estos ciudadanos recurren a mecanismos informales, lo que aumenta su vulnerabilidad financiera.

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Una preocupación central es el uso de préstamos informales conocidos como "gota a gota", donde la garantía es la vida misma del deudor. El sistema enfrenta el desafío de incorporar a estas poblaciones al crédito estructurado. Otro grupo crítico son los cinco a siete millones de colombianos que reportan negatividad o incumplimiento en obligaciones pasadas. Estos individuos necesitan estrategias de rebancarización para volver a acceder al sistema financiero de manera segura y regulada.

Impacto de las Tasas de Interés Altas

Las altas tasas de interés actuales reducen la capacidad de endeudamiento de la población al encarecer las cuotas mensuales. Muchas personas deben solicitar montos menores o descartar la compra de activos necesarios como vehículos o tratamientos médicos. FGA Fondo de Garantías actúa como un facilitador para cubrir necesidades esenciales, desde matrículas de vehículos hasta tratamientos oncológicos críticos.

La viabilidad de reducir estas tasas depende en gran medida del control del déficit fiscal del país. El gobierno ha presentado medidas legislativas que, aunque pueden no aprobarse completamente, enviarían una señal positiva a los inversionistas si lograran un avance del 70% u 80%. La reducción del déficit fiscal es el mecanismo clave para permitir la baja de tasas de interés en el próximo año. Esto beneficiaría directamente a los millones de colombianos que actualmente están excluidos del crédito formal.