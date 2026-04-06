FIAV Bogotá 2026: Un Éxito Rotundo con Más de 125.000 Asistentes

El Festival Internacional de las Artes Vivas Bogotá 2026 culminó su segunda edición con una participación récord, destacando una programación diversa y descentralizada que impactó a nivel nacional y económico.

El Festival Internacional de las Artes Vivas ( FIAV ) Bogotá 2026 cerró su segunda edición con un éxito rotundo, atrayendo a más de 125.000 asistentes. La clausura, celebrada con un espectáculo impresionante en la emblemática Plaza de Bolívar, marcó el punto culminante de una programación diversa y cautivadora que integró teatro, danza, música y circo. Tanto en escenarios cerrados como en espacios públicos, el festival ofreció una experiencia cultural enriquecedora para todos los gustos y edades.

Un momento destacado fue la presentación de ballet aéreo de la compañía española Zenit Aerial Ballet, en colaboración con el colectivo francés Collectif Arbuste. Esta innovadora propuesta combinó la elegancia de la danza a 30 metros de altura con deslumbrantes efectos de luces y música en vivo, creando un ambiente mágico y memorable. Sandra Meluk, directora del festival, resaltó la expansión del evento, señalando que el FIAV llegó a 18 ciudades del país. Esto fortaleció significativamente su carácter nacional y amplió su alcance, permitiendo que la cultura y las artes llegaran a diversos rincones de Colombia. Meluk también enfatizó la importancia de incentivar el regreso del público a las salas de teatro y dinamizar la circulación artística, objetivos centrales del festival.\El secretario de Cultura de Bogotá, Santiago Trujillo, celebró el éxito del festival, destacando la participación masiva del público. Trujillo mencionó la gran cantidad de ciudadanos que adquirieron entradas para apoyar a los artistas, así como el acceso gratuito a espectáculos de talla internacional. Subrayó el papel crucial de las alianzas estratégicas en el crecimiento cultural de Bogotá, afirmando que este tipo de iniciativas son fundamentales para el desarrollo de la ciudad. El FIAV 2026 logró reunir a 1.186 artistas provenientes de 16 países diferentes, ofreciendo una programación de 111 obras que abordaron temáticas contemporáneas y generaron reflexiones sobre la sociedad actual. La descentralización fue otro aspecto fundamental del festival, gracias a la estrategia Circuitos Vivos, que permitió llevar 16 obras nacionales e internacionales a 19 ciudades, incluyendo lugares como Quibdó, Bucaramanga, Providencia y Cajicá. El festival no solo tuvo un impacto cultural, sino también económico, generando 2.500 empleos y más de 2.300 noches de hotel. Además, impulsó la participación de artistas nacionales y regionales, fortaleciendo el ecosistema cultural colombiano.\El éxito del FIAV Bogotá 2026 demuestra la creciente importancia de los festivales de artes vivas como plataformas de encuentro, intercambio cultural y desarrollo económico. La combinación de espectáculos de alta calidad, descentralización y apoyo a los artistas locales e internacionales ha consolidado al FIAV como un evento clave en el panorama cultural de Colombia y la región. El festival no solo ofrece entretenimiento, sino que también promueve la reflexión, el diálogo y la conexión entre artistas y audiencias. La diversidad de la programación, que incluyó teatro, danza, música y circo, aseguró que hubiera algo para todos los gustos, desde los amantes del ballet aéreo hasta los entusiastas del teatro contemporáneo. El impacto del festival se extendió más allá de la capital, llegando a diversas ciudades del país y contribuyendo al desarrollo de las comunidades locales. El compromiso con la descentralización, que llevó el arte a regiones menos privilegiadas, es un ejemplo del compromiso del festival con la democratización cultural y la promoción de la igualdad de oportunidades para los artistas y el público. El FIAV Bogotá 2026 fue un testimonio del poder del arte para unir a las personas, inspirar la creatividad y transformar la sociedad





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