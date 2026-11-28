El Festival de Cartagena abre su convocatoria 2027 con premios de USD 100.000. Conoce fechas, categorías y cómo postular tu película antes del 29 de noviembre.

El Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI) ha anunciado que las postulaciones para su vigesimosexta edición están activas hasta el 29 de noviembre de 2024. Este evento, que consolidado como el festival de cine más antiguo de América Latina, celebrará su 66.ª edición programada para realizarse entre el 6 y el 11 de abril de 2027.

La organización del FICCI 66 ha confirmado que hasta diez categorías oficiales junto con la sección especial Work in Progress estarán abiertas a la recepción de proyectos. La convocatoria busca reunir a cineastas, productores, agentes de ventas y distribuidores provenientes de Colombia, Iberoamérica y el resto del mundo para seleccionar las obras que formarán parte de la programación futura.

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Convocatoria y Premios en Efectivo para el FICCI 66

El FICCI 66 ofrecerá una bolsa global de premios que asciende hasta USD 100.000, los cuales se distribuirán equitativamente entre las diferentes competencias, categorías específicas y la sección Work in Progress. Este incentivo económico representa un apoyo significativo para los creadores de contenidos audiovisuales que deseen dar a conocer sus producciones en una plataforma de reconocimiento internacional.

Las postulaciones se gestionan exclusivamente a través de la plataforma digital Festhome. Los interesados deben completar el proceso de inscripción antes de las 11:59 p. m. del 29 de noviembre. Esta herramienta centraliza los envíos y garantiza que todos los documentos y archivos multimedia sean revisados bajo los estándares técnicos establecidos por la organización del evento cartagenero.

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Inscripciones Gratuitas para Realizadores Colombianos

El Festival de Cartagena ha implementado una medida de apoyo financiero mediante la exención de costos de inscripción para cuatro categorías específicas dirigidas a cineastas con nacionalidad o residencia en Colombia. Estas categorías exentas de tarifas son: Cortometrajes Universitarios, Tierra Adentro, De Indias y la sección de Work in Progress dedicada al cortometraje colombiano.

Para acceder a este beneficio, los realizadores deben registrar su cuenta en la plataforma Festhome especificando su nacionalidad o residencia colombiana. Posteriormente, deben subir su película a Vimeo y enlazar el archivo directamente durante la postulación. El sistema aplica el beneficio automáticamente sin requerir códigos de descuento, facilitando el proceso de inscripción para la comunidad local.

Visión de Directores y Categorías Oficiales del Festival

Margarita Díaz, directora general del FICCI, ha destacado que esta convocatoria permite descubrir nuevas miradas que darán forma al festival de 2027. La selección busca oportunidades para que las películas lleguen a nuevos públicos y establezcan relaciones con profesionales de la industria. Díaz enfatizó el interés de conocer historias emergentes de Colombia, Iberoamérica y el mundo.

Por su parte, el director artístico Ansgar Vogt afirmó que las películas seleccionadas probablemente obliguen a revisar las certezas sobre el cine y el mundo. El FICCI prioriza construir una programación que no parta de respuestas predeterminadas, sino de lo que las obras propongan. Las categorías oficiales incluyen Competencia Colombia, Competencia Iberoamérica, Competencia Cine en los Barrios, Internacional, Espacios de Tiempo, Cortometrajes Universitarios, De Indias, Tierra Adentro, Cines Afros y Cines Indígenas.

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Impacto Industrial y Proyecciones para el Futuro

Las películas seleccionadas tendrán acceso a espacios de exhibición y encuentros con agentes de ventas, distribuidores, exhibidores, coproductores y prensa. Además, la programación incluirá actividades académicas y de industria que favorecen la circulación de las obras. El FICCI, creado en 1959 por Víctor Nieto, ha proyectado más de 5.000 películas a lo largo de su historia, manteniendo su estatus como referente cultural en la región.