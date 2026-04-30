Fico Gutiérrez mantiene alta aprobación en Medellín según encuesta

Una reciente encuesta revela que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuenta con un 80,3% de aprobación ciudadana, posicionándose como el segundo alcalde más respaldado de Colombia.

La reciente encuesta realizada por Guarumo y EcoAnalítica, presentada el 30 de abril, revela que la administración del alcalde de Medellín , Federico Gutiérrez, goza de un alto nivel de aprobación ciudadana.

Los resultados indican que Fico Gutiérrez alcanza una impresionante cifra del 80,3% de aprobación, posicionándolo como el segundo alcalde más respaldado a nivel nacional, superado únicamente por Alejandro Char de Barranquilla, quien encabeza la lista con un 85,3%. En contraste, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, registra un 53,3% de aprobación, evidenciando una diferencia significativa en la percepción ciudadana sobre la gestión de los diferentes mandatarios.

Esta encuesta, ampliamente difundida por los principales medios de comunicación del país, confirma que el alcalde Gutiérrez mantiene un sólido apoyo popular a más de la mitad de su periodo de gobierno, un logro considerable en el contexto político actual. La consistencia en los altos niveles de aprobación sugiere una conexión efectiva entre la administración y las necesidades de los ciudadanos de Medellín.

El análisis de los datos de la encuesta revela que la alta aprobación de Gutiérrez no es un fenómeno aislado, sino que se relaciona directamente con la percepción positiva de su gestión en áreas clave para el bienestar de la ciudad. Específicamente, la encuesta destaca el respaldo ciudadano en temas de seguridad, movilidad y desarrollo social.

Estos son aspectos fundamentales para la calidad de vida de los habitantes de Medellín, y la percepción de que la administración Gutiérrez está abordando estos desafíos de manera efectiva contribuye significativamente a su popularidad. Comparativamente, administraciones anteriores en Medellín han experimentado niveles de desaprobación mucho más elevados, lo que subraya la diferencia en la percepción actual.

Esta mejora en la imagen de la administración local se atribuye a una serie de iniciativas y políticas implementadas por el alcalde Gutiérrez, enfocadas en la modernización de la infraestructura, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la promoción del desarrollo económico y social. La transparencia en la gestión y la comunicación constante con la ciudadanía también han jugado un papel importante en la construcción de esta confianza.

La encuesta también sugiere que Medellín se destaca como una de las ciudades donde la gestión local goza de un mayor respaldo en comparación con otras capitales del país, lo que refuerza la idea de que la administración Gutiérrez está logrando resultados positivos en la ciudad. Tras la divulgación de los resultados de la encuesta, el alcalde Federico Gutiérrez expresó su agradecimiento a través de sus redes sociales, destacando la importancia del respaldo ciudadano para continuar trabajando en beneficio de Medellín.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Gutiérrez afirmó: “Gracias a nuestra gente de Medellín por la confianza y por el cariño. Nos queda mucho trabajo por delante. Trabajamos con mucho amor por Medellín. Mucho por mejorar.

Quiero que sepan que de mi parte y la de mi equipo, no descansamos para que todos vivamos mejor. A Colombia la sacamos adelante desde las regiones”. Este mensaje refleja el compromiso del alcalde con la ciudad y su determinación de seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Además, la respuesta del alcalde subraya la importancia que le da a la participación ciudadana y a la retroalimentación de la comunidad en la toma de decisiones. La administración Gutiérrez ha implementado diversas estrategias para fomentar la participación ciudadana, como la realización de consultas públicas y la creación de espacios de diálogo con la comunidad. Estos esfuerzos han contribuido a fortalecer la confianza entre la administración y los ciudadanos, y a construir una relación más cercana y colaborativa.

En resumen, la alta aprobación del alcalde Gutiérrez es un reflejo de su gestión efectiva, su compromiso con la ciudad y su capacidad para conectar con las necesidades de los ciudadanos de Medellín. La encuesta de Guarumo y EcoAnalítica confirma que Medellín está en el camino correcto, y que la administración Gutiérrez está liderando un proceso de transformación positiva para la ciudad





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