Fidel Leottau: el guardián de la memoria de la salsa en Cartagena

A los 86 años, Fidel Leottau es una figura emblemática de la salsa en Cartagena, dueño de un bar-museo que ha sido punto de encuentro para grandes salseros y amantes de la música caribeña.

Fidel Leottau , a sus 86 años, es una memoria viva de la salsa en Cartagena . Nacido el 9 de mayo de 1940, ha sido testigo y protagonista de la historia musical de la ciudad durante más de seis décadas.

Su bar, conocido como 'Donde Fidel', se ha convertido en un santuario para los amantes de la salsa, albergando un museo de fotos y recuerdos de las grandes figuras del género. Desde El Gran Combo de Puerto Rico hasta Celia Cruz, pasando por Rubén Blades y Héctor Lavoe, todos han dejado su huella en este emblemático lugar.

Recientemente, Fidel fue homenajeado por la Alcaldía de Cartagena en el marco de los 493 años de la fundación de la ciudad, reconociéndolo como uno de sus personajes entrañables. Su historia está llena de anécdotas y encuentros inolvidables que reflejan la riqueza cultural del Caribe colombiano. El bar de Fidel, ubicado en el Portal de los Dulces, funcionó originalmente como la Lonchería El Pollo.

Antes de administrar este espacio, Fidel tuvo dos bares cerca del antiguo Club Cartagena: Abacoa y Continuo Bar, entre 1978 y 1985. Fue en esos lugares donde comenzó a forjar una red de amistades con músicos y aficionados a la salsa. Enrique Luis Muñoz Vélez, historiador de la música del Caribe y amigo cercano de Fidel, recuerda que muchos de los artistas que pasaron por su bar se convirtieron en parte de una familia extensa.

Entre ellos, menciona a Jimmy Sabater, Rafael Ithier, Eddie Pérez, Charlie Aponte, Jerry Rivas, Cuqui Santos, Freddy Miranda, Víctor Rodríguez y Richard Bactar, integrantes de El Gran Combo, así como a Andy Montañez, Tito Nieves y Alberto 'El Canario'. Muñoz también evoca sus videos predilectos: Tito Rodríguez, Gilberto Santa Rosa, Cheo Feliciano, Celia Cruz, Óscar de León, Ismael Miranda, Rubén Blades, Bobby Cruz, Pete 'El Conde' Rodríguez e Ismael Rivera.

El bar de Fidel no solo es un lugar para escuchar buena música, sino también para admirar una colección única de fotografías autografiadas, discos y recuerdos que cuentan la historia de la salsa. Artistas como Johnny Pacheco, Willie Colón, Ray Barretto, Richie Ray, Bobby Cruz, Wálberto Santiago, César Monge, Pete 'El Conde' Rodríguez, Frankie Ruiz, Mongo Santamaría, Cheo Feliciano, Tito Nieves, Joe Quijano, Jimmy Sabater, Henry Fiol, Bobby Valentín, Andy Montañez, Charlie Palmieri, Eddie Palmieri, Cachao López, Larry Harlow, Papo Lucca, Alfredo de la Fe, Alberto 'El Canario', Sofronín Martínez, 'El Poli' Martínez, Juan Carlos Coronel y Hugo Alandete, entre otros, han pasado por allí.

Incluso el pintor Alejandro Obregón, al visitar el lugar, exclamó: 'Este es el lugar de los recuerdos'. Cada rincón del bar evoca una época dorada de la salsa, y Fidel se encarga de mantener viva esa llama. Para Enrique Luis Muñoz, Fidel ha construido un sitio para ser tatuado en el alma.

Cartagena, con su presencia y la música de Donde Fidel, viene a ser, en sentido poético, el vaticinio de Luis Carlos López: el Portal de los Dulces, viejo riñón de la ciudad, donde se cantaban las cuatro cifras de la lotería por el trovador José Sobrino Caro. Hoy, Fidel cumple esa misión para que el lugar sea un patrimonio vivo de encuentros ineludibles; un punto de disfrute universal del goce, donde la magia ocurre sin sombreros de cubilete, sin palomas ni conejos.

La historia de Fidel también incluye sus raíces familiares: su bisabuelo John Leottau era francés, y su padre tuvo 28 hijos, criados entre Cartagena y Villanueva. Recuerda anécdotas como la vez que su padre, al ver a varios hijos llamados Fidel, preguntó por el Fidel de Bocachica, pensando que también era suyo. Estas historias reflejan la calidez y la humanidad de un hombre que ha dedicado su vida a preservar la memoria de la salsa en el corazón del Caribe.

Además, Fidel es un hombre de familia, padre de Laura, Lorena y Ximena. A sus 86 años, todavía se sorprende de haber llegado a esta edad 'a ritmo de salsa'. Su bonachona personalidad, siempre vestido con bermudas y suéteres de colores a rayas, lo convierte en un personaje querido por todos los que lo conocen. Su historia es un testimonio de cómo la música puede unir a las personas y preservar la memoria de una cultura.

En un mundo que cambia rápidamente, Fidel Leottau se mantiene como un faro de la tradición salsera, recordándonos la importancia de celebrar nuestras raíces





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