Fiestas de Independencia de Cartagena dinamizan economía y turismo en noviembre

Las Fiestas de Independencia activan ventas informales en Cartagena y proyectan mayor ocupación aérea y náutica durante noviembre, con 112.706 pasajeros.

Las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre en Cartagena reúnen música, desfiles, bailes y encuentros culturales, pero también movilizan una economía que genera oportunidades de trabajo, ingresos adicionales y bienestar para cientos de familias cartageneras. Mientras las calles y plazas se llenan de público, vendedores de comidas, bebidas, espuma, maicena y productos tradicionales aprovechan cada jornada festiva para aumentar sus ventas.

Para muchos de estos comerciantes, noviembre es una de las temporadas más esperadas del año. La dinámica se repite durante los preludios y en cada evento abierto al público, con una participación económica que va más allá de los escenarios principales de la celebración.

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Ventas informales y economía festiva en Cartagena

Los vendedores informales son protagonistas del movimiento comercial de las Fiestas de Independencia. Durante el Desfile en Traje de Baño de las 40 candidatas al Reinado Popular, realizado en la Plaza de la Aduana, quienes ofrecían sus productos aprovecharon la llegada de cartageneros y visitantes.

Entre la oferta tradicional se destacan productos que, con el paso de los años, se han convertido en parte de la experiencia de celebrar noviembre en Cartagena. Las arepas de queso y el mango biche son dos de los alimentos que no pueden faltar en las celebraciones, según la tradición que rodea a la temporada.

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La actividad económica no se limita a alimentos y bebidas. Productos asociados directamente a las celebraciones, como la espuma y la maicena, tienen una importante demanda entre quienes disfrutan de los desfiles y los encuentros populares. Esta demanda muestra cómo las Fiestas activan una cadena de bienes y servicios que involucra a diferentes sectores de la ciudad.

Proyecciones de vuelos y ocupación aérea hacia Cartagena

La ocupación total estimada de los vuelos hacia Cartagena pasó del 80 % al 83,1 % tras los ajustes en la oferta de sillas. La medida, según las proyecciones para la temporada de noviembre, permitió una mejor optimización de la capacidad disponible y refleja una demanda sólida.

En el turismo nacional, se proyecta un incremento del 3,6 % en la llegada de pasajeros domésticos, equivalente a 3.249 viajeros adicionales. Además, la ocupación de las sillas en vuelos nacionales pasaría del 78,5 % al 85,1 %, lo que evidencia el interés de los colombianos por visitar Cartagena durante esta temporada.

Estas cifras confirman la capacidad de las Fiestas de Independencia para dinamizar distintos sectores de la economía cartagenera, desde el transporte hasta el comercio que atiende a los visitantes en las calles y plazas.

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Turismo náutico e insular con el Muelle La Bodeguita

El Muelle La Bodeguita estima la movilización de 70.073 pasajeros durante noviembre, un crecimiento del 10,9 % frente al periodo de referencia. El turismo náutico e insular proyecta, así, una temporada de alta actividad en la región.

De ese total, 25.693 viajeros corresponden exclusivamente a la semana central de las Fiestas, también con un incremento del 10,9 %. Esta concentración de pasajeros en la semana central refuerza el peso que tienen los días de mayor celebración para la economía local.

En conjunto, la temporada proyecta un movimiento de 112.706 pasajeros. Con este panorama, el turismo, el transporte y el comercio informal aparecen como los sectores que más se benefician de las Fiestas de Independencia en Cartagena.