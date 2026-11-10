FIFA 2027: Haidar asegura reelección de Infantino pese a críticas

El vicepresidente de la AFC declara la reelección de Gianni Infantino garantizada para marzo de 2027, ante la llegada de nuevos candidatos como Kozo Tashima y Ramon Vega.

La reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA se consolida como un hecho inminente, según declaraciones oficiales de la Confederación Asiática de Fútbol ( AFC) en un contexto de creciente escrutinio internacional. Hachem Haidar, vicepresidente de la AFC y presidente de la Federación Libanesa de Fútbol, ha confirmado públicamente el respaldo incondicional de su organización al actual mandatario durante la inauguración de un campo de fútbol en Líbano.

Garantías de reelección confirmadas por la AFC

Haidar declaró expresamente que las posibilidades de Infantino de ser reelegido están garantizadas para el congreso programado el 18 de marzo de 2027 en Rabat. Este respaldo de la AFC refuerza la posición de favorabilidad del dirigente italo-suizo, quien mantiene su liderazgo en el organismo rector mundial del fútbol desde 2016. La declaración busca disipar dudas sobre la estabilidad del liderazgo tras recientes controversias.

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A pesar de la claridad en el posicionamiento de la AFC, Gianni Infantino optó por no realizar ninguna declaración a la prensa durante este evento en el que obtuvo la nacionalidad libanesa por decreto en 2025. Su esposa tiene origen libanés, un detalle que parece haber fortalecido sus lazos diplomáticos en la región del Medio Oriente, a pesar de las críticas recibidas anteriormente.

Desafíos políticos y nuevos candidatos a la presidencia

El panorama electoral de 2027 se ha complejo con la entrada de nuevos competidores, desafiando la narrativa de un mandato sin oposición. Kozo Tashima, presidente de honor de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA), anunció públicamente su intención de presentarse contra Infantino, citando preocupaciones sobre la gobernanza del deporte. Esta es la segunda candidatura oficial que desafía directamente al titular.

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Ante esta competencia, Ramon Vega, exdefensa suizo del Tottenham, ya había anunciado previamente su desafío a la presidencia. La llegada de estos dos candidatos ha generado un debate sobre la capacidad de Infantino para mantener el apoyo de todas las confederaciones regionales, aunque los analistas sugieren que la estructura actual favorece al incumbent.

Haidar advirtió que, aunque Kozo Tashima podría obtener algunos votos, le será extremadamente difícil competir. La presidencia de la FIFA exige mantener relaciones sólidas en todas las regiones del mundo, una tarea que Haidar considera difícil para los nuevos aspirantes frente a la red de alianzas construida por Infantino durante más de una década.

Impacto de la privatización y escándalos financieros

La fortaleza política de Infantino ha sido testada severamente por el anuncio de un fallido proyecto de creación de una sociedad comercial abierta a inversores privados. Esta iniciativa, que buscaba comercializar la entidad, generó una reacción negativa inmediata y crítica intensa por parte de los miembros de la FIFA y de los medios de comunicación internacionales.

Infantino ofreció disculpas por este proyecto de privatización en un intento por mitigar el daño reputacional, pero no logró convencer a todos los sectores críticos del deporte. Las críticas han continuado intensificándose, con solicitudes de dimisión lanzadas por detractores que cuestionan la dirección estratégica del organismo durante los últimos años de mandato.

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La situación se ha complicado aún más con la revelación de investigaciones adicionales sobre pagos extras realizados a Gianni Infantino en relación con el Mundial 2026. Estas acusaciones financieras han añadido una capa de complejidad legal y ética a su campaña de reelección, aunque hasta la fecha, el presidente ha rechazado públicamente estas peticiones de renuncia.

Posición actual y próximos pasos electorales

Infantino se encuentra ahora en una posición de fuerza declarada, afirmando anteriormente que contaba con el apoyo de la "grandísima mayoría" de las asociaciones miembro. Esta afirmación contrasta con la visibilidad mediática de los candidatos oponentes, pero refleja la realidad estructural de los votos en el congreso de la FIFA. El evento clave seguirá siendo el congreso anual en Rabat, donde se decidirá el futuro del organismo.

Mientras tanto, la inauguración del minicampo de fútbol en Chanay, en la montaña libanesa, sirvió como telón de fondo para estas declaraciones políticas. Este acto simbólico subraya la capacidad de Infantino para mantener eventos de alto perfil en regiones estratégicas, utilizando la diplomacia deportiva para reforzar su base de apoyo internacional frente a los desafíos internos y externos del cargo.