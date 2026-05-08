FIFA announces 25-June-June deadline for Qatar 2026 World Cup final squads

The FIFA has announced that the deadline for the formation of the final squads for the 2026 World Cup Qatar is between 25th May and 1st June 2026. This means that lockout period begins from 25th May and makes players inactive until definite list is prepared.

Los jugadores continúan preparándose al máximo en cada uno de sus clubes, mientras que los directores técnicos están pensando en cómo conformar los listados. Y, en medio de esa coyuntura, la FIFA anunció una decisión importante que todas las selecciones deben tener en cuenta.

En las últimas horas, la FIFA, en su página web oficial, anunció que las selecciones tienen entre el 25 de mayo y el 1 de junio de 2026 para conformar sus listados definitivos. El objetivo es que desde el 25 quede activo el periodo de descanso, preparación y cesión obligatoria.

No obstante, aquellos jugadores que disputen finales continentales con sus clubes hasta el 30 de mayo, tendrán la respectiva excepción. Además, la FIFA también explicó que, después de que las selecciones conformen los listados, estos se darán a conocer de manera oficial el 2 de junio.

'Las selecciones tienen permitido dar a conocer sus convocatorias antes de la fecha establecida, pero solo serán oficiales cuando FIFA las confirme el 2 de junio', se precisó. En las precisiones que difundió la FIFA en las últimas horas, también recordó que cada selección puede llevar máximo 26 jugadores y mínimo 23.

Solo se podrá substituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA 202





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