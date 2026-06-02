FIFA anuncia numeración oficial de Colombia para el Mundial y destacados en ciclismo y golf

La FIFA confirmó los dorsales que usará la Selección Colombia en la Copa Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, mientras Lina Marcela Hernández ganó la primera etapa de la Vuelta a Colombia Femenina 2026 y Nicolás Echavarría obtuvo un top 10 en el Charles Schwab Challenge.

La Federación Internacional de Fútbol Asociado ( FIFA ) emitió un comunicado oficial en el que confirma los números que portará la Selección Colombia durante la próxima Copa Mundial de la FIFA , que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Esta determinación llega en un contexto de gran expectativa para el equipo colombiano, que ya conoce a sus rivales en la fase de grupos: Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. La noticia fue revelada en medio de los preparativos finales del director técnico Néstor Lorenzo, quien ha definido su plantel y ahora detalla la identificación numérica que acompañará a cada jugador durante el torneo más importante del fútbol mundial.

El anuncio de FIFA no solo establece la numeración, sino que también reafirma el reglamento oficial para la competición, asegurando que cada dorsal sea único dentro del equipo y cumpla con las normativas internacionales. En paralelo, el mundo deportivo colombiano celebró un importante triunfo en el ciclismo femenino. Lina Marcela Hernández se adjudicó la primera etapa de la Vuelta a Colombia Femenina 2026, en una jornada que reunió a las mejores pedalistas del país.

La carrera, que inicia este martes 2 de junio, será transmitida por el Canal RCN y su aplicación digital, ofreciendo cobertura completa de todas las emociones que se vivirán en la ruta. Este evento forma parte del impulso que el deporte femenino ha tenido en Colombia, con un calendario competitivo que busca promover la participación y el desarrollo de las atletas.

La victoria de Hernández motiva a sus compañeras y proyecta un mensaje de igualdad y esfuerzo en el ámbito deportivo nacional. Mientras tanto, en el ámbito del fútbol internacional, Nicolás Echavarría logró un notable top 10 en el Charles Schwab Challenge, torneo de golf que forma parte del PGA Tour. Su desempeño resalta el talento colombiano en disciplinas que no siempre acaparan los titulares, pero que demuestran la versatilidad y la calidad de los deportistas del país.

Por otro lado, Jhon Durán, delantero colombiano que actualmente juega en el Aston Villa de la Premier League, generó expectación con su regreso a Envigado FC, club que lo formó y donde dio sus primeros pasos como profesional, antes de su traspaso al fútbol europeo. Aunque el retorno no se concretó en una transferencia formal, su presencia en las instalaciones del equipo antioqueño fue ampliamente comentada, especialmente porque el jugador integra la prelista de convocados para el Mundial.

Su situación contractual y su posible participación en la Copa del Mundo siguen siendo temas de debate entre hinchas y analistas, a la espera de la lista definitiva que anunciará Néstor Lorenzo en los próximos días. En este escenario, programas de análisis como "Peláez y De Francisco" continúan siendo espacios clave para revisar la actualidad del fútbol, con anécdotas, resultados y buen humor, manteniendo a la afición informada y entretenida





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