FIFA aumentará un 70% las compensaciones a clubes para el Mundial 2026 e incluirá a quienes cedieron jugadores en eliminatorias

La FIFA anunció un programa récord de 355 millones de dólares para clubes que aporten jugadores al Mundial 2026, con un incremento del 70% respecto a Catar 2022. Por primera vez, los clubes que liberaron futbolistas durante las eliminatorias también recibirán parte de los recursos. Equipos colombianos como Atlético Nacional y Millonarios figuran entre los beneficiados.

Se aproxima el Mundial de 2026, a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá, y con él llega una distribución récord de recursos para clubes de todo el mundo.

La FIFA anunció que el Programa de Beneficios para Clubes ascenderá a 355 millones de dólares, un aumento del 70% respecto a lo repartido tras el Mundial de Qatar 2022. Esta iniciativa, creada originalmente para Sudáfrica 2010, ha sido ampliada y ahora incluirá, por primera vez, compensaciones para los clubes que cedieron jugadores durante las eliminatorias mundialistas, no solo a los que aporten futbolistas en la fase final.

Los fondos se dividirán en tres componentes principales: 250 millones para clubes con jugadores en la fase final, 100 millones para asociaciones que liberaron talento durante las clasificatorias y 5 millones para programas de apoyo al fútbol de clubes, tras deductivos administrativos. La distribución de la fase final se calculará por jugador y por día de participación, con un mínimo proyectado de 5.000 dólares diarios por futbolista desde su convocatoria hasta el día después de su último partido.

Para las eliminatorias, el cálculo se basará en los 905 partidos clasificatorios, estimando unos 2.360 dólares por jugador y encuentro disputado. En Colombia, Atlético Nacional y Millonarios figuran entre los clubes que recibirán compensaciones. Atlético Nacional, gracias al arquero David Ospina, podría obtener cerca de 135.000 dólares en un escenario mínimo de 27 días, con posibilidad de aumentar si la Selección Colombia avanza en el torneo.

Millonarios, aunque Álvaro Montero ya no milita en el club, también será beneficiado por la regla que considera el periodo de dos años previos, recibiendo entre 45.000 y 67.000 dólares. A nivel global, los clubes europeos serán los grandes favorecidos: Manchester City lidera con 19 jugadores convocados, seguido por Bayern Múnich (17), Arsenal (16), París Saint-Germain (15) y Barcelona (14).

Este programa busca reconocer el papel fundamental de los clubes en el desarrollo del fútbol mundial y su contribución al éxito de las competiciones internacionales





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