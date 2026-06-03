FIFA confirma los números de Colombia para el Mundial 2026 y Lorenzo define su plantilla

La FIFA aprobó los dorsales de la Selección Colombia para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Néstor Lorenzo dejó fuera a varios jugadores tras los partidos contra Costa Rica. También destacan la victoria de Lina Marcela Hernández en la Vuelta a Colombia Femenina y el triunfo de Junior sobre Nacional.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación ( FIFA ) se pronunció oficialmente sobre los números que utilizará la Selección Colombia durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El ente rector del fútbol mundial confirmó que los dorsales asignados a los jugadores colombianos fueron aprobados sin modificaciones, tras la lista definitiva presentada por el entrenador Néstor Lorenzo. Esta decisión marca un hito en la preparación del equipo, que busca superar su mejor actuación en mundiales. Los números, que van del 1 al 23, fueron distribuidos considerando la jerarquía y el rendimiento de cada futbolista en los últimos partidos amistosos y eliminatorios.

Néstor Lorenzo, quien asumió el cargo en 2022, ha trabajado incansablemente para consolidar un grupo sólido y competitivo. En las últimas semanas, el técnico argentino realizó varios ajustes en la nómina, dejando fuera a jugadores que habían sido habituales en convocatorias anteriores. Entre los borrados más notorios se encuentran algunos que participaron en la gira por Europa y en los partidos contra Costa Rica.

Según fuentes cercanas al cuerpo técnico, Lorenzo busca un equilibrio entre juventud y experiencia, priorizando a aquellos que mejor se adaptan a su esquema táctico. El Mundial se perfila como un desafío mayúsculo para Colombia, que integra el grupo D junto a potencias como Brasil y Portugal.

Por otro lado, el fútbol colombiano también vive momentos de emoción en otras competencias. La Vuelta a Colombia Femenina 2026 arrancó este martes 2 de junio, con la bogotana Lina Marcela Hernández ganando la primera etapa. La ciclista del equipo Coldeportes se impuso en un sprint final que dejó en segundo lugar a la antioqueña María Fernanda Paz. La carrera, que recorrerá más de 800 kilómetros en siete días, es transmitida por el Canal RCN y su aplicación móvil.

Además, en el fútbol profesional, Junior de Barranquilla logró una importante victoria sobre Atlético Nacional en el estadio Romelio Martínez, con un golazo de Jhon Castrillón que encendió la fiesta en la tribuna. El delantero cartagenero aprovechó un rebote en el área para definir con clase, consolidándose como figura del encuentro. El delantero Jhon Durán también acaparó titulares al ser incluido en la prelista de convocados para el Mundial.

El atacante, que milita en el Aston Villa de Inglaterra, fue una de las grandes revelaciones en la última temporada europea. Su posible regreso a Envigado FC, club donde se formó, no pasó desapercibido, aunque aún no hay confirmación oficial. Mientras tanto, el golfista colombiano Nicolás Echavarría firmó un brillante top 10 en el Charles Schwab Challenge en Estados Unidos, ratificando su buen momento en el PGA Tour.

Con estos resultados, el deporte colombiano espera con optimismo la cita mundialista, donde la Selección Colombia buscará dejar en alto el nombre del país





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