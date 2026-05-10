FIFA confirma recorridos oficiales en 2026 para Mundial, con experiencias interactivas y actividades dentro del campo

La FIFA confirmó que varios estadios sede del Mundial tendrán recorridos oficiales en 2026, con visitas guiadas de entre 90 minutos y dos horas, que incluyen vestuarios, zonas de prensa y áreas VIP.

Lejos de ser simples recorridos, estos planes cuentan con acceso a zonas exclusivas, a vivir experiencias interactivas y realizar actividades dentro del campo . La FIFA confirmó que varios estadios sede del Mundial tendrán recorridos oficiales en 2026, con visitas guiadas de entre 90 minutos y dos horas, que incluyen vestuarios, zonas de prensa y áreas VIP.

Los estadios no solo se preparan para los partidos, sino también para recibir turistas. La diferencia frente a otros campeonatos es que varios de estos estadios ya tienen acceso a zonas exclusivas, a vivir experiencias interactivas y realizar actividades dentro del campo. Aquí una, con precios reales y formas de ingresar, pensada para quienes no tienen la oportunidad de ir a algún partido del torneo.

Estos tours se están vendiendo principalmente en plataformas de eventos o directamente en las páginas oficiales de cada estadio, y algo clave: Mundial 2026: documentos para ingresar con visa a México, EE. UU. y Canadá. En cuanto a precios, no hay una tarifa única, pero ya hay referencias claras según el tipo de experiencia. Los valores dependen de la duración y de si hay beneficios adicionales dentro del estadio.

Uno de los más importantes del Mundial, los tours ya funcionan con paquetes definidos que permiten recorrer distintas zonas del recinto. Además, incluye crédito para tiendas o comida dentro del estadio, lo que convierte la visita en un plan más completo. Entre las actividades disponibles se incluyen accesos especiales y recorridos guiados por zonas restringidas. Donde los recorridos vienen con actividades como lanzar un balón en la cancha o visitar exposiciones.

Aquí se manejan varias modalidades de ingreso, dependiendo del tipo de experiencia que se quiera. Estadio Azteca también tienen recorridos, generalmente más accesibles que en Estados Unidos y con un enfoque más ligado a la historia del fútbol. Aunque los precios varían según temporada y disponibilidad, los tours suelen incluir acceso a zonas tradicionales del estadio que forman parte de su recorrido habitual.

Los recorridos no están disponibles todos los días, pero sí se habilitan en fechas específicas con cupos controlados. Estos tours se enfocan más en la operación del estadio y su preparación para eventos internacionales, lo que los convierte en una experiencia distinta frente a otras sedes. La recomendación aquí es reservar con anticipación, porque la disponibilidad es más limitada y la demanda aumenta durante el Mundial.

Si la idea es conocer estos estadios durante el Mundial sin entrada, hay tres claves prácticas que pueden marcar la diferencia en la experiencia. La planificación es clave para evitar contratiempos. Evitar días de partido (los tours se suspenden) Además, algunos recorridos pueden cambiar su ruta dependiendo de eventos internos o logística del estadio, por lo que es importante verificar las condiciones antes de comprar





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FIFA Wold Cup Recorridos Oficiales Experiencias Interactivas Actividades Dentro Del Campo Estadios Sede Del Mundial Visitas Guiadas Zonas De Prensa Áreas VIP Precios Duración Beneficios Adicionales Acceso VIP Consumos Dentro Del Estadio Zonas Tradicionales Del Estadio Calendario Disponibilidad Planificación Días De Partido Eventos Internos Logística Del Estadio Experiencia Distinta Plan Completo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FIFA announces 25-June-June deadline for Qatar 2026 World Cup final squadsThe FIFA has announced that the deadline for the formation of the final squads for the 2026 World Cup Qatar is between 25th May and 1st June 2026. This means that lockout period begins from 25th May and makes players inactive until definite list is prepared.

Read more »

FIFA anuncia cartel artístico del Mundial 2026La FIFA ha revelado el cartel artístico que interpretará durante las ceremonias inaugurales del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, entre los nombres destacados de artistas criminales Maná, J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda, Tyla, Danny Ocean, Los Ángeles Azules y Lila Downs.

Read more »

FIFA Official Stores and Outlets in Mexico and USA for World Cup 2026 MerchandiseA guide to official FIFA stores and outlets in Mexico and the USA, offering merchandise for the upcoming World Cup 2026. The anticipation for the tournament drives the sports market, especially in host countries, where a high demand for official products is expected. Fans can find sports apparel and football accessories at various price ranges, from official jerseys to tennis shoes, jackets, and souvenirs. Discounts of up to 65% on sports clothing and footwear are offered. Additionally, there are specialized football stores in Morelos, near MetLife Stadium, and other outlets in Florida, Massachusetts, Texas, and California.

Read more »

Mundial 2026: Habrá tres ceremonias distintas de inauguración una de ellas con un artista colombianoComunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio y el equipo de Gestión de Contenidos como productora desde hace más de 5 años. Ha manejado fuentes de salud, educación, medio ambiente y actualmente cubre temas culturales y se especializa en música.

Read more »