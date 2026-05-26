Fifa confirma sede del campamento de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Fifa ha confirmado la sede del campamento de la Selección Colombia para el Mundial 2026 en territorio mexicano. La selección entrenará en instalaciones que se encuentran en el predio del complejo deportivo del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Fifa confirmó la sede del campamento de la Selección Colombia para el Mundial 2026 : así son las instalaciones donde entrenará el equipo, establecerá su campamento base en territorio mexicano para afrontar el Mundial 2026 , certamen que iniciará el próximo 11 de junio.

Selección Colombia: denuncian un robo en plena rueda de prensa en la que Néstor Lorenzo entregó la convocatoria para el MundialCalendario y logística de la Selección Colombiaen la cancha del estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México.

Posteriormente, el 23 de junio, la delegación colombiana se trasladará al estadio Guadalajara para disputar su segundo compromiso contra laEl cierre de la fase de grupos para el seleccionado suramericano tendrá lugar el 27 de junio en la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde rivalizará contra el conjunto de Lionel Messi y su parte médica tras la lesión durante partido de Inter Miami en la MLS: la selección de Argentina, en alerta máxima para el Mundialenvía una delegación técnica a territorio mexicano con el objetivo de inspeccionar detalladamente la infraestructura de la Academia de Atlas. Los delegados evaluaron variables como la funcionalidad de los espacios, la calidad de los servicios y la logística interna.

Tras un periodo de análisis de varias semanas, los directivos y el cuerpo técnico optaron por este predio, el cual cuenta con una extensión total de siete hectáreas. Aeropuerto Internacional de Guadalajara,El complejo deportivo, inaugurado en el año 2023, dispone de una planta física construida de 8.500 metros cuadrados. Entre sus componentes principales se encuentran seis campos de fútbol reglamentarios, distribuidos en dos canchas de césped sintético y cuatro de pasto natural.

Asimismo, la infraestructura está dotada con:Una piscina y un tanque terapéutico para sesiones de hidroterapia. Zonas dedicadas exclusivamente a la recuperación física y la prevención de lesiones. , así como un pabellón exclusivo para el equipo femenil de la institución.

Dicha edificación recibió un reconocimiento internacional en los premiosDe los 48 equipos que competirán en la máxima cita del fútbol entre el 11 de junio y el 19 de julio, 39 tendrán su base enListado completo de las sedesArgentina: Kansas City, Kansas (Centro de Entrenamiento del Sporting KC)Bélgica: Renton, Washington (Centro de rendimiento de los Seattle Sounders)Brasil: Nueva York-Nueva Jersey (Centro de Entrenamiento de Columbia Park)Costa de Marfil: Filadelfia, Pensilvania (Philadelphia Union)Chequia: Dallas, Texas (Estadio Multiusos de Mansfield)Jordania: Portland, Oregón (Universidad de Portland)Corea del Sur: Guadalajara, México (Chivas Verde Valle)México: Ciudad de México (Centro de Alto Rendimiento)Noruega: Greensboro, Carolina del Norte (UNC Greensboro)Panamá: New Tecumseth, Canadá (Sitio de Entrenamiento de Nottawasaga)Catar: Santa Bárbara, California (Westmont College)Suecia: Dallas, Texas (Estadio del FC Dallas)Estados Unidos: Irvine, California (Great Park Sports Complex)*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de AFP y EL TIEMPO





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