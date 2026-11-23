La FIFA oficializa a EE.UU., México, Costa Rica y Jamaica para 2031, y al Reino Unido para 2035. Se expande el torneo a 48 selecciones.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación, conocida como FIFA, ha oficializado las sedes definitivas para las dos próximas ediciones de la Copa Mundial Femenina. El organismo rector del fútbol mundial confirmó que Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica serán los anfitriones conjuntos del torneo de 2031. Esta decisión cierra el proceso de candidatura tras ser ratificada durante un Congreso Extraordinario celebrado por videoconferencia. La FIFA ha cerrado el calendario de anfitriones para los dos torneos posteriores al Mundial de Brasil 2027, estableciendo un nuevo rumbo geográfico para el deporte femenino.

Candidaturas Conjuntas de Concacaf y Reino Unido

La candidatura ganadora para 2031 agrupa a las cuatro federaciones de Concacaf en un solo frente organizativo. Estados Unidos se perfila como el escenario principal del campeonato, con catorce ciudades propuestas para albergar los encuentros. Esta será la tercera vez que el país norteamericano organice un Mundial Femenino, tras las ediciones exitosas de 1999 y 2003. México aportará con cuatro ciudades candidatas, sumándose a la infraestructura existente en San José, Costa Rica, y Kingston, Jamaica. En total, la candidatura conjunta contempla veinte ciudades dispuestas a recibir la competición. Este esfuerzo busca aprovechar la infraestructura deportiva de la región y ampliar la visibilidad del fútbol femenino en todo el territorio de Concacaf. Para México, Costa Rica y Jamaica, este será un hito histórico al recibir el certamen por primera vez.

Also read México detiene a alias Chapo Isidro, uno de los fugitivos más buscados por el FBI

Ampliación a 48 Selecciones y Nuevo Formato

La decisión de otorgar la sede a la candidatura de Concacaf coincide con una transformación estructural significativa para el torneo. A partir de 2031, la Copa Mundial Femenina expandirá su formato de competencia de treinta y dos a cuarenta y ocho selecciones participantes. Este cambio alinea el torneo femenino con el número de equipos que ya participa en la Copa del Mundo masculina. La ampliación del cupo generará un aumento considerable en la carga de partidos, pasando de los sesenta y cuatro encuentros actuales a un total de ciento cuatro. Las cuarenta y ocho selecciones se distribuirán en doce grupos de cuatro equipos cada uno. La fase eliminatoria comenzará con los dieciseisavos de final, lo que añade una ronda preliminar a la estructura tradicional. Además, el torneo tendrá una semana adicional de duración en su calendario oficial. Este cambio busca fomentar una mayor representación internacional y ofrecer oportunidades de clasificación a selecciones que históricamente enfrentan barreras para llegar a la fase final. Logísticamente, esto representa un desafío mayor para los países anfitriones, quienes deberán gestionar más estadios, mayor capacidad hotelera y una logística compleja para recibir a las delegaciones y los aficionados de todos los continentes.

Advertisement

La Próxima Parada: Reino Unido en 2035

Cuatro años después de la expansión anunciada para 2031, el fútbol femenino regresará a Europa. Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte serán los organizadores de la Copa Mundial Femenina de 2035. Esta edición marcará la primera vez que el Reino Unido reciba el torneo en su historia. La propuesta organizativa incluye diecinueve estadios distribuidos en quince ciudades del territorio británico. El emblemático estadio de Wembley se incluye como uno de los escenarios principales para los partidos de mayor relevancia. La unión de las cuatro asociaciones britónicas bajo una sola candidatura refleja un modelo de cooperación única en la región. La FIFA ha validado este proyecto como la segunda sede confirmada, completando así la planificación para los mundiales de 2031 y 2035. Esta configuración geográfica demuestra la globalización creciente del evento, abarcando Norte América, el Caribe y Europa en las siguientes dos décadas.

Contexto Inmediato: Brasil 2027 y Campeón Vigente

Antes de que se desarrolle el proceso de preparación para las sedes de 2031 y 2035, el fútbol femenino tiene una cita histórica en Sudamérica. Brasil será el anfitrión del Mundial de 2027, que se disputará entre el veinticuatro de junio y el veinticinco de julio. Esta edición será la primera Copa Mundial Femenina que se celebre en territorio sudamericano, marcando un precedente geográfico importante. A diferencia de los torneos futuros, el Mundial de 2027 mantendrá el formato actual de treinta y dos selecciones. La selección de España llega al torneo como la vigente campeona del mundo, tras conquistar el título en Australia y Nueva Zelanda en 2023. Con estas confirmaciones, la FIFA ha definido las sedes de sus tres próximas Copas Mundiales Femeninas con antelación. El calendario queda estructurado con Brasil en 2027, la binacionalidad de América del Norte y el Caribe en 2031, y la división británica en 2035. Este plan maestro establece las bases para la expansión y comercialización del deporte en las próximas décadas.