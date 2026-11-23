La FIFA oficializa EE. UU., México, Costa Rica y Jamaica como anfitriones del Mundial 2031, junto con el Reino Unido en 2035, con una expansión a 48 selecciones.

La FIFA confirmó el lunes 23 de noviembre de 2026 las sedes oficiales para los próximos Mundiales Femeninos, marcando un cambio estructural profundo en el deporte. Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica organizarán la Copa Mundial de 2031, mientras que Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales albergarán la edición de 2035.

Esta decisión, ratificada durante un Congreso Extraordinario de la FIFA celebrado de manera virtual, incluye una novedad sin precedentes: el torneo se ampliará de 32 a 48 selecciones a partir de 2031. El nuevo formato incluirá 104 partidos totales y una duración una semana mayor que la competencia actual.

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Estados Unidos y México lideran la candidatura de 2031

La candidatura conjunta presentada por Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica fue la única en alcanzar la etapa final del proceso de evaluación y recibió una aprobación favorable del organismo rector. Esta alianza histórica convierte a este conjunto de naciones en los primeros anfitriones de un campeonato absoluto femenino organizado por cuatro países simultáneamente.

Estados Unidos asume el rol de principal sede, contando con experiencia previa al haber organizado las ediciones de 1999 y 2003. Por su parte, México, Costa Rica y Jamaica disfrutarán de su primera oportunidad para albergar partidos de la fase final en la categoría absoluta, aprovechando la infraestructura existente y promoviendo nuevas inversiones en el fútbol femenino.

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A pesar de la confirmación de las federaciones, la distribución definitiva de los partidos, las ciudades anfitrionas específicas y los estadios seleccionados para 2031 aún están pendientes de definición durante la fase de planificación posterior.

Reino Unido organizará el Mundial Femenino 2035

Cuatro años después, la competencia regresará a Europa con una organización conjunta entre las cuatro federaciones británicas: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Esta serie de eventos marcará la primera vez que estos territorios co-organen una Copa Mundial Femenina de la FIFA, elevando el perfil del deporte en la región.

Inglaterra aporta experiencia reciente en la organización de grandes eventos femeninos, habiendo dirigido con éxito la Eurocopa de 2022, torneo en el cual su selección nacional conquistó el título. Las federaciones presentaron diversos escenarios deportivos como posibles sedes, incluyendo el estadio Wembley, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mundial.

Al igual que en la candidatura norteamericana, la propuesta británica fue la única que completó el proceso de evaluación. La selección final de estadios y ciudades sede deberá completarse en las próximas etapas de planificación para el torneo de 2035.

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Expansión a 48 selecciones redefine el torneo

El cambio más significativo para el futuro del fútbol femenino implica la modificación del formato competitivo, aprobada por unanimidad por el Consejo de la FIFA en mayo de 2025. El aumento de participantes de 32 a 48 selecciones otorgará a 16 países adicionales la oportunidad de disputar el campeonato en cada edición.

La nueva estructura operativa establecerá 12 grupos de cuatro equipos durante la primera fase del torneo, lo que generará un calendario intensivo de 104 partidos en total. Este número contrasta notablemente con los 64 encuentros programados en el formato actual de 32 equipos, asegurando una mayor representación internacional y más plazas para las diferentes confederaciones.

Aunque la ampliación sigue una tendencia similar a la adoptada por el Mundial masculino de fútbol, la distribución definitiva de los cupos por confederación para las ediciones femeninas de 2031 y 2035 continúa pendiente de confirmación oficial.