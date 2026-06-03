FIFA establece los números de camiseta para Colombia en el Mundial 2026: sorpresas y ausencias notables

La FIFA ha anunciado los números de camiseta que utilizará la Selección Colombia en el Mundial de 2026, generando expectativa entre los aficionados. Además, Néstor Lorenzo dejó fuera a varios jugadores clave en la convocatoria. Mientras tanto, el ciclismo femenino colombiano brilla en la Vuelta a Colombia.

La FIFA ha emitido un comunicado oficial confirmando los números de camiseta que utilizará la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La asignación de dorsales siempre genera expectativa entre los aficionados, y esta vez no fue la excepción, pues varios jugadores clave como James Rodríguez y Luis Díaz mantendrán sus números habituales, mientras que las nuevas figuras deberán elegir entre las opciones disponibles. Además, el organismo rector del fútbol mundial estableció los criterios para la distribución de los números, priorizando a los titulares y a los jugadores con más experiencia en torneos internacionales.

La noticia llega en un momento crucial para el equipo colombiano, que se prepara intensamente bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo. El entrenador argentino ha tomado decisiones sorprendentes en los últimos partidos amistosos, dejando fuera a futbolistas que parecían fijos en la convocatoria. Entre los borrados más destacados se encuentran algunos nombres que fueron habituales en las eliminatorias, lo que ha generado debate entre los seguidores y analistas.

Lorenzo busca un equilibrio entre juventud y experiencia, y los números de camiseta reflejan esa nueva jerarquía. Mientras tanto, otros deportes colombianos también acaparan la atención: la Vuelta a Colombia Femenina arrancó con gran éxito, y la ciclista Lina Marcela Hernández se impuso en la primera etapa, demostrando el gran nivel del pedalismo nacional. El evento, que se transmite por el Canal RCN, promete emociones hasta su conclusión.

En el ámbito del fútbol local, el Junior de Barranquilla logró una importante victoria ante Nacional, con un golazo de Castrillón que desató la locura en el estadio Romelio Martínez. El equipo barranquillero se afianza en la tabla y muestra su candidatura al título.

Por otro lado, el delantero colombiano Jhon Durán, quien está en la prelista para el Mundial, acaparó las miradas tras su regreso a Envigado FC, donde su presencia no pasó desapercibida. Su rendimiento será clave para las aspiraciones de la Selección Colombia en la cita mundialista.

En resumen, el deporte colombiano vive un momento vibrante, con el fútbol y el ciclismo como principales protagonistas, y la afición espera con ansias el inicio del Mundial para ver a sus ídolos lucir los nuevos números





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