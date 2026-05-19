FIFA árbitro agredido por padre de jugador Academia Valledupar en torneo Sub-15

El reconocido árbitro con escarapela FIFA, Kéiner Jiménez, fue agredido físicamente por un padre oyuncero en un torneo de fútbol en Colombia.

El reconocido árbitro con escarapela FIFA, Kéiner Jiménez, fue víctima de una violenta agresión física por parte del padre de uno de los futbolistas de la Academia Valledupar.

El repudiable incidente tuvo lugar en el marco de un compromiso correspondiente al torneo nacional de la categoría Sub-15, organizado por la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difutbol), encendiendo de inmediato las alarmas sobre la seguridad de los jueces en las categorías formativas. De acuerdo con los reportes de los testigos y la información recopilada en el lugar de los hechos, la salvaje reacción del acudiente se desencadenó justo después de que Jiménez decretara la expulsión legítima de uno de los jugadores del conjunto valduparense.

Lleno de ira, el hombre saltó al terreno de juego para encarar al colegiado y agredirlo físicamente. Antes de que ocurriera un hecho tan brutal e inaceptable, las autoridades competentes y la comunidad del fútbol profesional y aficionado exigieron medidas ejemplares y se prepararon para impartir duras sanciones en los próximos días tanto para el agresor como para el club implicado.

Para garantizar seguridad en las canchas y establecer un precedente definitivo contra la violencia en el país, la comunidad del fútbol, en conjunto con los comités disciplinarios de Difutbol y las autoridades competentes, trabajarán en el desarrollo de sanciones ejemplar y justas. Realmente es difícil entender la violencia y el comportamiento brutal en las canchas de fútbol, pero aún así, debemos hacer todo lo posible para promover un fútbol limpio y respetuoso





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