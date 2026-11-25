La FIFA conmemora el sexto aniversario del fallecimiento de Diego Maradona con un mensaje emotivo y recuerdos del título mundial de México 1986 que lo consagró como leyenda.

La FIFA rindió un homenaje oficial a Diego Maradona en el sext aniversario de su fallecimiento. La organización global del fútbol compartió un mensaje conmemorativo acompañado de una imagen icónica del astro argentino levantando la Copa del Mundo de México 1986, su máxima gloria deportiva.

Conmemoración oficial de la FIFA

Este miércoles, la entidad emitió el texto en inglés "Remembering Diego, today and always", traducido como recordando a Diego, hoy y siempre. La publicación incluyó un corazón celeste, color que identifica a la selección argentina, reforzando el lazo emocional con la afición sudamericana.

Also read A seis años de la muerte de Maradona, crece expectativa por sentencia del juicio histórico

La muerte de Maradona ocurrió el 25 de noviembre de 2020. Falleció a los 60 años en su residencia de Tigre, provincia de Buenos Aires. Se encontraba recuperándose de una cirugía por un hematoma subdural realizada el 3 de noviembre.

Las autoridades judiciales determinaron que la muerte presentó características naturales. La autopsia confirmó insuficiencia cardíaca aguda con edema agudo de pulmón como causas directas del deceso.

Advertisement

El legado del Mundial México 1986

La imagen destacada por la FIFA corresponde al momento culminante de la carrera deportiva de Maradona. Argentina venció 3-2 a Alemania Federal en la final disputada en el estadio Azteca.

En ese torneo, el capitán argentino anotó cinco goles y brindó cinco asistencias. Recibió el Balón de Oro como el mejor jugador del campeonato mundial. Un momento histórico fue el partido de cuartos de final contra Inglaterra con victoria 2-1.

Maradona marcó los dos goles en ese encuentro. El primero fue la conocida como "Mano de Dios". El segundo fue un gol individual iniciado desde su propio campo, elegido por la FIFA en 2002 como el "gol del siglo".

Trayectoria en clubes y la selección

Maradona debutó como profesional en Argentinos Juniors en 1976 a los 15 años. Se unió a Boca Juniors en 1981 y ganó el campeonato Metropolitano ese mismo año. Pasó al Barcelona en 1982 por una cifra récord y ganó la Copa del Rey y la Copa de la Liga en 1983.

Advertisement

Luego jugó en el Nápoles, donde llevó al club a ganar sus dos primeros títulos de la Serie A en 1987 y 1990. También conquistó la Copa Italia en 1987 y la Copa de la UEFA en la temporada 1988-89. Ganó la Supercopa de Italia en 1990. El estadio del club lleva su nombre desde el 4 de diciembre de 2020.

Con la selección de Argentina disputó 91 partidos y marcó 34 goles. Participó en cuatro Copas del Mundo: España 1982, México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994. En Italia 1990, Argentina llegó a la final pero perdió ante Alemania Federal. En Estados Unidos 1994, fue expulsado tras dar positivo en un control antidopaje.

Homenajes y reconocimiento póstumo

En el año 2000, la FIFA reconoció a Maradona como uno de los dos ganadores del premio al Jugador del Siglo. Compartió este honor con el brasileño Pelé. Tras su fallecimiento, el gobierno argentino decretó tres días de duelo nacional. El velatorio se realizó en la Casa Rosada.