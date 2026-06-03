FIFA revela números de la Selección Colombiana para el Mundial; Junior vence a Nacional en el Romelio

La FIFA ha anunciado los números que utilizará la Selección Colombiana en la Copa Mundial de la FIFA 2026. En el ámbito deportivo, el técnico Néstor Lorenzo realizó cambios en su alineación contra Costa Rica, mientras que el Junior de Barranquilla venció a Nacional en el estadio Romelio Martínez. En el ciclismo, la Vuelta a Colombia Femenina 2026 comenzará a transmitirse a partir del martes 2 de junio en el Canal RCN y su aplicación móvil. En el mundo del fútbol, Hernán Peláez y Martín De Francisco analizaron la actualidad y la historia del fútbol en el Giro de Italia. En el golf, Nicolás Echavarría logró un destacado décimo lugar en el Charles Schwab Challenge, mientras que Jhon Durán ha sido incluido en la prelista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

La FIFA ha emitido un comunicado oficial en el que se especifica los números que utilizará la Selección Colombiana en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En cuanto a los resultados deportivos, el técnico Néstor Lorenzo realizó cambios en su alineación contra Costa Rica, lo cual tuvo un impacto en el resultado final. En el ámbito del ciclismo, la Vuelta a Colombia Femenina 2026 comenzará a transmitirse a partir del martes 2 de junio en el Canal RCN y su aplicación móvil.

En el mundo del fútbol, el Junior de Barranquilla logró una victoria importante al vencer a Nacional en el estadio Romelio Martínez, con un golazo de Castrillón. En la primera etapa de la Vuelta a Colombia Femenina, Lina Marcela Hernández se llevó la victoria. En el Giro de Italia, Hernán Peláez y Martín De Francisco analizaron la actualidad y la historia del fútbol, con resultados, análisis, anécdotas y buen humor.

En el campo del golf, Nicolás Echavarría logró un destacado décimo lugar en el Charles Schwab Challenge, mientras que Jhon Durán ha llamado la atención en Colombia y ha sido incluido en la prelista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México





Antena2RCN / 🏆 21. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FIFA Selección Colombiana Mundial Néstor Lorenzo Costa Rica Vuelta A Colombia Femenina Canal RCN Junior De Barranquilla Nacional Romelio Martínez Lina Marcela Hernández Giro De Italia Hernán Peláez Martín De Francisco Nicolás Echavarría Charles Schwab Challenge Jhon Durán Mundial De Estados Unidos Canadá Y México

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bogotá se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Selección Colombiana disputa un partido amistosoLa capital colombiana se está preparando para que los aficionados disfruten de los partidos de la Selección Colombiana en las primeras tres fechas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Además, la Selección Colombiana disputará un partido amistoso contra la Selección de Costa Rica en el estadio El Campín antes de viajar al Mundial.

Read more »

Estas son las novedades arbitrales que la Fifa estrenará en el MundialSon varios los cambios que se vienen en los próximos partidos.

Read more »

Definidos los 1248 jugadores que disputarán el Mundial: FIFA oficializó todas las nóminasSe entregaron todas las nóminas del mundial. 891 futbolistas vivirán por primera vez la máxima cita del fútbol en un listado que proviene de 449 clubes dif

Read more »

El invento tecnológico de la FIFA para los partidos del Mundial 2026Una de las principales ventajas de este sistema es que reducirá el tiempo necesario para que el fuera de juego semiautomático entre en acción.

Read more »