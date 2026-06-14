FIFA's Strict Language Policy Divides World Cup Legends

The FIFA's strict language policy has sparked controversy among football legends, with former French striker Thierry Henry criticizing the restrictions imposed by the press departments of Brazil, Morocco, and the Netherlands. The policy prohibits journalists from asking questions in Spanish to players like Vinicius Jr., Achraf Hakimi, and Frenkie de Jong, even though Mexico is hosting the tournament.

Esta estricta política ha generado un profundo malestar en el entorno del fútbol internacional, provocando la reacción inmediata de leyendas del deporte. La Copa del Mundo de 2026 ha quedado envuelta en una intensa polémica lingüística tras revelarse que la organización prohibió a varios periodistas realizar preguntas en español a figuras de la talla de Vinícius Jr., Achraf Hakimi y Frenkie de Jong.

El detonante de la controversia ocurrió cuando el delantero brasileño, al percatarse de que el reportero que lo interrogaba en inglés procedía de España, solicitó amablemente cambiar al castellano. Sin embargo, la organización intervino de inmediato denegando la petición bajo el argumento de que no contaban con ‘español como interpretación remota’ en ese momento. Esta estricta política ha generado un profundo malestar en el entorno del fútbol internacional, provocando la reacción inmediata de leyendas del deporte.

El exdelantero francés Thierry Henry arremetió duramente contra las restricciones de los departamentos de prensa de Brasil, Marruecos y Países Bajos.

‘He cubierto Mundiales durante años, y esta situación no tiene absolutamente ningún sentido para mí’, declaró Henry, visiblemente indignado. El astro francés calificó la medida de absurda, recordando el peso cultural del torneo: ‘¿Me estás diciendo que un Mundial coanfitrión por México puede impedir que los periodistas hagan preguntas en español? Eso es como organizar una carrera de Fórmula 1 y prohibir que los autos usen sus motores’. El caso de Vinícius no es aislado.

Situaciones idénticas afectaron al marroquí Hakimi y al neerlandés De Jong, jugadores que dominan el español a la perfección debido a sus trayectorias profesionales. Te invito a leer: Henry enfatizó el absurdo de la situación señalando que tanto los futbolistas como los comunicadores se entendían perfectamente en uno de los idiomas más hablados del planeta. La comunidad periodística internacional ya ha expresado su rechazo ante lo que consideran una barrera burocrática innecesaria que daña la fluidez del evento. 🚨🌎 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔.

Un periodista mexicano fue detenido por un moderador de la FIFA durante una rueda de prensa de Achraf Hakimi por hacerle una pregunta en español, a pesar de que México es una nación anfitriona. 🚨🗣️Nuevo: Thierry Henry reacciona a las conferencias de prensa de Brasil, Marruecos y Países Bajos, donde se informa que no se permitieron preguntas en español para Hakimi, Vinícius Jr. y Frenkie de Jong:A Vinícius le estaban preguntando en inglés y, como escuchó que era de España, pidió que cambie y le pregunte en español





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