La FIFA ha emitido un comunicado oficial sobre los números que utilizará la Selección Colombia en la próxima Copa Mundial. La Vuelta a Colombia Femenina 2026 también está en marcha, y los aficionados pueden seguir los resultados en vivo a través del Canal RCN y la APP de RCN.

La Federación Internacional de Fútbol ( FIFA ) ha emitido un comunicado oficial en relación con los números que utilizará la Selección Colombia en la próxima Copa Mundial .

Esta decisión se produce en el contexto de la disputa del Mundial entre Colombia y Costa Rica, donde se han producido varios incidentes en el pasado. Por otro lado, la Vuelta a Colombia Femenina 2026 se encuentra en su etapa inicial, y los aficionados pueden seguir los resultados en vivo a través del Canal RCN y la APP de RCN.

La competición se ha convertido en un evento destacado en el calendario deportivo colombiano, y su cobertura televisiva y en línea ha sido muy positiva. En otro ámbito, el ciclista Nicolás Echavarría ha logrado un destacado resultado en el Charles Schwab Challenge, demostrando su capacidad para competir a nivel internacional





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