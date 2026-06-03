FIFA se pronuncia sobre los números que utilizará la Selección Colombia en el Mundial

La Selección Colombia ha recibido un comunicado oficial de la FIFA sobre los números que utilizará en el próximo Mundial de Fútbol. El comunicado oficial establece que el número principal del equipo será el 11, y que se asignarán números secundarios a los jugadores en caso de que el número principal esté ocupado.

La Federación Internacional de Fútbol ( FIFA ) ha emitido un comunicado oficial sobre los números que utilizará la Selección Colombia en el próximo Mundial de Fútbol.

Este anuncio ha generado gran expectación entre los aficionados colombianos, quienes están ansiosos por conocer los detalles de la participación de su equipo en el torneo. La Selección Colombia se ha estado preparando intensamente para el Mundial, y este comunicado oficial es un paso importante en su camino hacia el éxito. A continuación, se presentan los números oficiales que la Selección Colombia utilizará en el Mundial.

El número principal del equipo será el 11, que se utilizará en todas las partidas. Además, se han asignado números secundarios a los jugadores, que serán utilizados en caso de que el número principal esté ocupado. El número 2 será utilizado por el portero, mientras que el número 3 será utilizado por el defensor central. El número 4 será utilizado por el defensor lateral derecho, mientras que el número 5 será utilizado por el defensor lateral izquierdo.

El número 6 será utilizado por el mediocampista defensivo, mientras que el número 7 será utilizado por el mediocampista ofensivo. El número 8 será utilizado por el delantero centro, mientras que el número 9 será utilizado por el delantero izquierdo. El número 10 será utilizado por el delantero derecho.

Estos números oficiales serán utilizados por la Selección Colombia en todas las partidas del Mundial, y se espera que ayuden a los jugadores a mantener su identidad y personalidad en el campo. La Selección Colombia está lista para enfrentar el desafío del Mundial, y se espera que estos números oficiales sean un paso importante hacia su éxito.

A continuación, se presentan algunos de los jugadores que han sido convocados para representar a Colombia en el Mundial, junto con sus números oficiales. El delantero colombiano Jhon Durán ha sido convocado para representar a Colombia en el Mundial, y se espera que su experiencia y habilidades en el campo sean fundamentales para el éxito del equipo.

El mediocampista ofensivo Nicolás Echavarría también ha sido convocado, y se espera que su velocidad y habilidad para crear oportunidades de gol sean fundamentales para el éxito del equipo. El defensor central Juan David Reyes ha sido convocado, y se espera que su experiencia y habilidades en el campo sean fundamentales para el éxito del equipo.

El portero, David Ospina, también ha sido convocado, y se espera que su habilidad para parar penales y proteger la portería sea fundamental para el éxito del equipo. La Selección Colombia está lista para enfrentar el desafío del Mundial, y se espera que estos jugadores y sus números oficiales sean fundamentales para su éxito. A continuación, se presentan algunos de los partidos que la Selección Colombia jugará en el Mundial, junto con los números oficiales que utilizarán en cada partido.

El primer partido de la Selección Colombia será contra Costa Rica, y se espera que el número 11 sea utilizado por el equipo. El segundo partido será contra Japón, y se espera que el número 2 sea utilizado por el equipo. El tercer partido será contra España, y se espera que el número 3 sea utilizado por el equipo.

La Selección Colombia está lista para enfrentar el desafío del Mundial, y se espera que estos partidos y sus números oficiales sean fundamentales para su éxito





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