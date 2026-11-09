FIFPRO revela el once ideal mundial: España domina con cuatro titulares

España lidera el once ideal de FIFPRO con cuatro jugadores. Harry Kane queda fuera. Lamine Yamal, Mbappé y Messi son los delanteros elegidos por más de 22.000 futbolistas globales.

La Federación Internacional de Jugadores de Fútbol ( FIFPRO) ha hecho oficial el once ideal del mundo tras recibir los votos de más de 22.000 futbolistas activos a nivel global. El resultado confirma la preeminencia del fútbol español, cuyo conjunto logró el título en el pasado Mundial de Norteamérica y se lleva la mayor cantidad de titulares con cuatro integrantes.

Este reconocimiento destaca las individualidades durante la temporada 2025/26 y contrasta marcadamente con otros premios como el Balón de Oro o los galardones de la UEFA. La principal controversia radica en la exclusión del ganador máximo de la distinción individual, Harry Kane, quien no figuró en la lista pese a su estatus.

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La defensa y portero de élite mundial

David Raya, arquero del Arsenal, se consagra por tercera vez consecutiva como el mejor guardameta de la Premier League y cierra la línea defensiva con solidez absoluta. El catalán de 31 años sumó este honor a su participación como parte de la España campeona del mundo, consolidando su rango en la élite internacional.

En la zaga, la joven promesa Pau Cubarsí, de apenas 19 años, lidera el centro de defensa tras brillar en el Mundial y ganar el Golden Boy. La protección lateral recae en dos figuras del París Saint-Germain (PSG), Achraf Hakimi y Nuno Mendes, ambos pilares de la Champions League ganada con el club francés.

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El medio campo titánico y la ausencia británica

El mediocampo integra una combinación de experiencia y vitalidad con tres nombres clave: Vitinha, Jude Bellingham y Rodri Hernández. Vitinha destacó con el PSG, mientras Bellingham vive su mejor momento táctico con José Mourinho en el Real Madrid. Rodri, capitán de España y Balón de Oro del Mundial, resulta indispensable.

La formación revela un dominio continental europeo que deja fuera a estrellas como el inglés Harry Kane. Aunque Kane es considerado el máximo goleador actual, la mayoría de los votantes priorizaron la continuidad colectiva de los equipos que dominan las competiciones europeas y el éxito reciente en la copa mundial.

Los delanteros y el impacto en la temporada 2025/26

El ataque lo conforman cuatro figuras de talla internacional: Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi y Erling Braut Haaland. Lamine Yamal, el fenómeno de 19 años, inicia esta línea junto a Mbappé, Pichichi de la Liga española y máximo goleador mundialista reciente.

Lionel Messi, finalista mundial y octuple Balón de Oro, completa la dupla con Erling Braut Haaland. El noruego, conocido como el "Androide", lideró a Noruega a cuartos de final y eliminó a Brasil con un doblete en octavos. Esta alineación define el estándar de excelencia del fútbol actual.

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Consecuencias y el futuro del reconocimiento global

La elección de FIFPRO influye directamente en la percepción de valor de mercado y estatus histórico de los atletas. La exclusión de Harry Kane marca un punto de inflexión en la narrativa del fútbol moderno, donde la adaptación táctica y el éxito colectivo pesan más que el protagonismo individual aislado.

Con estos resultados, España refuerza su posición como potencia hegemónica, mientras figuras del PSG y el Real Madrid dominan los debates sobre los mejores del planeta. La lista oficial servirá de referencia fundamental para analizar el rendimiento de los equipos que compiten en la temporada 2025/26.