FILBAC 2026 inicia con homenaje a Cepeda Samudio y Meira Delmar

La FILBAC 2026 arranca en Barranquilla con 120 actividades gratuitas y un tributo a Álvaro Cepeda Samudio y Meira Delmar del 12 al 16 de noviembre.

La Tercera Feria Internacional del Libro de Barranquilla, el Atlántico y el Caribe, conocida como FILBAC 2026, dio comienzo oficial a sus actividades en la ciudad colombiana de Barranquilla. El evento cultural, que se extenderá durante cinco días consecutivos desde el 12 hasta el 16 de noviembre, busca promover la lectura y fortalecer la identidad regional a través de más de 120 programaciones.

Esta edición específica del 12 al 16 de noviembre rinde un merecido homenaje a dos figuras fundamentales de la literatura y el cine caribeño: Álvaro Cepeda Samudio y Meira Delmar. Los asistentes podrán disfrutar de entradas de acceso completamente gratuito, con espacios diseñados para incluir a públicos de todas las edades y origenes sociales en la celebración de las letras.

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Homenaje a Íconos Literarios del Caribe

La programación central de la FILBAC 2026 destaca la importancia de recordar a los pioneros que moldearon el imaginario colectivo de la región. El visionario del cine y las noticias, Álvaro Cepeda Samudio, es recordado por su aportación al periodismo y la narrativa. Por su parte, la gran dama de la poesía, Meira Delmar, es reconocida como un orgullo y faro guía para generaciones de mujeres caribeñas que han seguido sus pasos en la escritura.

Las autoridades y los organizadores han enfatizado que estos homenajes no son solo ceremonias, sino una forma de validar la riqueza cultural de la costa atlántica. La feria actúa como un puente entre el legado histórico de estos autores y las nuevas generaciones de lectores, asegurando que sus obras sigan siendo relevantes en el discurso cultural contemporáneo de Colombia.

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Posiciones de Autoridades Educativas y Culturales

La apertura oficial contó con la presencia de múltiples figuras de alto rango en el sector público. Asistieron la viceministra de Cultura, Ana María Avello; la secretaria de Educación del Distrito de Barranquilla, Paola Amar Sepúlveda; y el secretario de Cultura y Patrimonio de Barranquilla, Johnny Insignares Cadena. También participaron Verónica Cantillo Ramírez, secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico; Wendell Archibold Barrios, vicerrector de Investigaciones de la Universidad del Atlántico; y Álvaro Martes Ortega, director del Museo de Antropología.

Paola Amar Sepúlveda, secretaria de Educación del Distrito, utilizó su intervención para invitar a los estudiantes a ver la lectura como una oportunidad vital. Argumentó que descubrir la lectura debe ir más allá de la obligación académica, permitiendo a los niños conocer sus capacidades y despertar nuevos intereses que definirán su futuro profesional y personal.

Por su parte, Verónica Cantillo Ramírez, secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico, resaltó la importancia de este encuentro para la identidad regional. Declaró que hablar de libros es también hablar de memoria, identidad y futuro, celebrando la libertad de pensamiento y la creación literaria como pilares de la sociedad.

Impacto Cultural y Perspectivas Futuras

Johnny Insignares Cadena, secretario de Cultura de Barranquilla, expresó su entusiasmo por la variedad de géneros y la participación de autores locales, nacionales e internacionales. Considera que estos cinco días constituyen la vitrina perfecta para que los creadores den a conocer sus obras, cumpliendo así la aspiración fundamental de todo escritor y artista de ser escuchado por el público.

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El secretario también compartió una anécdota personal sobre cómo un libro específico cambió su vida. Atribuyó su pasión por la historia de la ciudad al texto "Barranquilla de Cabo a Rabo", del escritor Alfredo de la Espriella. Insignares señaló que ese libro tuvo la culpa de que él se sumergiera en la investigación del patrimonio y la historia de Barranquilla.

Adicionalmente, Abraham Cáceres, el rey Momo del Carnaval de Barranquilla, habló sobre el valor de la literatura para la formación humana. Consideró que leer es crucial porque cura la ignorancia y rellena los espacios de conocimiento no estructurado, invitando a los barranquilleros a aprovechar la programación para adquirir conocimientos y compartirlos con su comunidad.

La jornada inaugural concluyó con una presentación musical a cargo de la Big Band de la Universidad del Atlántico. La agrupación ofreció un recorrido que inició con jazz y prosiguió con ritmos tradicionales del Caribe, incluyendo canciones reconocidas del Grupo Niche. Este cierre musical subrayó la conexión entre la literatura y otras expresiones artísticas que definen la cultura de la región.