Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) adjudicó la décima etapa del Giro de Italia al obtener un récord y una clara victoria

El ciclista italiano Filippo Ganna, del equipo Ineos Grenadiers, logró una clara victoria en la décima etapa del Giro de Italia, disputada en una contrarreloj de 42 kilómetros en Massa con sendos récords: uno por parte del ciclista y otro por el trazado diseñado para rodadores puros.

El ciclista italiano Filippo Ganna , del equipo Ineos Grenadiers, durante su exhibición de potencia en la contrarreloj de 42 kilómetros entre la Toscana y Massa.

El doble campeón mundial de la especialidad, Filippo Ganna (Netcompany Ineos), se adjudicó la décima etapa del Giro de Italia, una contrarreloj de 42 kilómetros llanos con final en Massa. Aprovechando un trazado diseñado para rodadores puros, registró una media de velocidad de 54,921 km/h, cifra que constituye un récord para una distancia similar en las grandes vueltas. Detuvo el cronómetro con una ventaja contundente sobre sus perseguidores.

Su compañero de equipo, Thymen Arensman, finalizó en la segunda posición a 1:52, seguido por el francés Rémi Cavagna a 1:59. Con este triunfo, Ganna alcanza las ocho victorias parciales en la"Corsa Rosa" y reafirma su ambición de llegar a la decena de triunfos en su tierra natal. Situación de la clasificación general, el portugués Afonso Eulálio (Bahrain) protagonizó una defensa numantina de su liderato.

Pese a no ser un especialista en el terreno llano, logró conservar la túnica de líder por un margen de 27 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard. Por su parte, Vingegaard, principal favorito al título, terminó en la decimotercera posición de la etapa, cediendo tres minutos exactos respecto a Ganna.

No obstante, el líder del Visma escaló a la segunda plaza de la general. El gran ascenso del día en la tabla principal lo protagonizó Arensman, quien saltó del sexto al tercer lugar del podio provisional. Mañana, la undécima etapa recorrerá 195 kilómetros entre Porcari y Chiavari, una jornada de transición previa al inicio de las etapas de alta montaña programadas para el próximo fin de semana





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