Filtran plan de Delcy Rodríguez para mantenerse en el poder: elecciones tardías y medidas económicas

Se filtra un plan estratégico de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que incluye retrasar las elecciones presidenciales y aplicar medidas económicas para consolidar su poder, según información del diario ABC de España.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez , estaría elaborando un plan para consolidar su poder en Venezuela , según información filtrada y publicada por el diario ABC de España. Este plan, que incluiría la convocatoria de elecciones presidenciales, estaría diseñado para retrasar los comicios y aplicar medidas económicas destinadas a mejorar la situación del país y fortalecer el apoyo ciudadano.

La estrategia se basa en varios pilares, incluyendo la recuperación económica parcial, la reorganización de sectores clave y una cuidadosa gestión del contexto político internacional. La información sugiere que Rodríguez buscaría legitimarse mediante elecciones, pero con una calendarización que le permita ganar tiempo y margen de maniobra. \Uno de los puntos centrales del plan es el retraso de las elecciones presidenciales. Analistas como Benigno Alarcón señalan que el oficialismo buscaría posponer los comicios hasta 2027, mientras que la oposición, encabezada por María Corina Machado, exige que se celebren en 2026. Esta estrategia permitiría a Rodríguez concentrarse en la estabilización económica y en la recuperación de la imagen pública, desgastada por la crisis que atraviesa el país. Además, el contexto internacional, con una aparente apertura por parte de Estados Unidos, que ya ha levantado sanciones contra Rodríguez, jugaría un papel crucial. Se menciona que, durante la campaña electoral, Rodríguez se separaría formalmente de su cargo, delegando la presidencia encargada a su hermano, Jorge Rodríguez, para evitar cuestionamientos legales sobre la compatibilidad de funciones. En el plano económico, el plan incluye medidas para recuperar el poder adquisitivo de la población. Estas medidas estarían financiadas por ingresos fiscales internos, aranceles, servicios públicos y, sobre todo, por las rentas petroleras. Se estima que Venezuela podría obtener importantes ingresos mensuales por la venta de petróleo, lo que permitiría financiar un incremento del salario mínimo hasta 150 dólares, una medida que, de ser efectiva, podría generar un impacto positivo en la percepción de la población sobre la situación económica. \La situación económica actual, aunque complicada, podría experimentar mejoras, según las expectativas de la población. A pesar de que la mayoría de los venezolanos percibe la situación económica como negativa, un porcentaje significativo espera mejoras en los próximos meses. Las proyecciones de ingresos petroleros y las medidas propuestas sugieren un intento de estabilización y recuperación, aunque el éxito del plan dependerá de múltiples factores, tanto internos como externos. La capacidad de Rodríguez para gestionar el delicado equilibrio entre la legitimación política, la estabilidad económica y el contexto internacional será determinante para el futuro del país. El plan, revelado por fuentes periodísticas, plantea un escenario complejo y desafiante, en el que la presidenta encargada buscaría consolidar su posición en el poder, utilizando una combinación de estrategias políticas y económicas para sortear las dificultades y asegurar su continuidad





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