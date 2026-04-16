Fin de Bloqueos: Acuerdo Gubernamental Desbloquea el País Tras Protestas por Impuesto Predial

Las manifestaciones y bloqueos viales en Colombia, originados por el aumento del impuesto predial debido a la actualización de avalúos catastrales, concluyeron tras un acuerdo entre el Gobierno y los voceros de las protestas. Se instalarán mesas regionales para revisar técnicamente los procesos.

Las recientes protestas y bloqueos viales que surgieron como consecuencia del alza en el impuesto predial finalizaron este martes. Estos movimientos sociales se originaron por la actualización automática y única de los avalúos catastrales , una medida contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo y que se implementó en 520 municipios colombianos durante el año 2026.

El objetivo principal de esta actualización era poner al día la información catastral, que llevaba años de rezago, y proveer una base más precisa para la determinación de los impuestos. EL TIEMPO tuvo acceso al listado completo de los municipios que han sido objeto de este proceso, y donde existe la posibilidad de que surjan controversias debido a potenciales incrementos en el impuesto predial. La cuantía de este impuesto es fijada por las administraciones municipales, basándose en la información catastral actualizada, la cual es proporcionada ya sea por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) o por las entidades gestoras encargadas. Los departamentos que concentran la mayor cantidad de municipios con avalúos catastrales actualizados son Boyacá, con 81 municipios, seguido por Santander, con 68, y Nariño. A estos les siguen Tolima, con 38 municipios; Cauca, con 31; y Bolívar y Huila, ambos con 26 municipios respectivamente. En Boyacá, algunos de los municipios que entraron en este proceso de actualización incluyen Chivor, Aquitania, Briceño, Jericó, Caldas, Chivatá, Cómbita, Duitama, Guateque, Villa de Leyva, Nobsa, Páez, Paipa, Ráquira, Samacá, Sutamarchán, Tibasosa, Tota y Saboyá. Por su parte, en Santander se encuentran municipios como Albania, Florián, Lebrija, Gámbita, Guadalupe, Barbosa, Cerrito, Ocamonte, San Gil, Palmas del Socorro, Barichara, Hato, San Miguel, Charalá, Zapatoca y Santa Bárbara, entre otros. En Nariño, destacan localidades como El Peñol, Ipiales, Puerres, El Tambo, La Florida, Pupiales, Sandoná, San Bernardo, Sapuyes, Tangua, Túquerres y Yacuanquer. Otros municipios que han experimentado esta actualización catastral automática se encuentran en Tolima, como Murillo, Saldaña, Cajamarca, Espinal, Flandes, Líbano, Herveo, Suárez y Coello. En el departamento del Cauca, la actualización abarcó municipios como Argelia, Caldono, Corinto, Timbiquí, Toribio, Páez, Rosas, Silvia, Timbío, Villa Rica y Sucre. En Bolívar, se incluyeron Santa Rosa, Santa Cruz de Mompox, Morales y Montecristo, entre otros. Para el Huila, algunos de los municipios afectados son Altamira, Campoalegre, Guadalupe, Palermo, Palestina, Pitalito y Villavieja. El resto de los departamentos con un número significativo de municipios actualizados son Caldas y Magdalena, ambos con 25; Norte de Santander, con 23; Cundinamarca, con 19; Casanare, con 16; Meta y Valle del Cauca, con 13 cada uno; Cesar, con 12; y Atlántico, con 11. En Caldas, se mencionan Palestina, La Dorada y Salamina. En Magdalena, se incluyen Salamina, Plato y Concordia. En Norte de Santander, destacan Ocaña, Pamplona y Salazar. Para Cundinamarca, se citan Ricaurte, Choachí, Bojacá, La Vega, Madrid, Funza, Puerto Salgar y Sibaté, entre otros. Tras dos días de intensas negociaciones y diálogo entre los representantes de los manifestantes y el Gobierno Nacional, se logró alcanzar un acuerdo. Este pacto permitió el levantamiento de las protestas y el desbloqueo de las vías en diversos puntos del territorio nacional, con especial énfasis en el departamento de Santander, epicentro de muchas de estas manifestaciones. Como parte fundamental del acuerdo, se estableció la creación de mesas de trabajo regionales. Estas mesas se instalarán en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Cesar. El objetivo primordial de estas mesas será el de profundizar en la revisión técnica de los procesos de actualización catastral. De acuerdo con información proporcionada por el Gobierno, estas mesas operarán en un plazo máximo de dos semanas. Durante este tiempo, se enfocarán en identificar posibles inconsistencias que se hayan presentado durante la aplicación de las metodologías destinadas a mitigar el rezago catastral. Asimismo, se priorizarán aquellos casos que presenten mayor criticidad y se propondrán ajustes técnicos. Todas estas acciones se llevarán a cabo siempre dentro del marco establecido por la normativa legal vigente, asegurando así la transparencia y legalidad del proceso





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