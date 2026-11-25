Autoridades en Cartagena liberaron a 30 rehenes en el almacén Éxito Contadora tras negociaciones con delincuentes. El presidente Abelardo De la Espriella coordinó el operativo exitoso.

La tensa situación en el sector de La Castellana finalizó con la liberación de las personas retenidas en el almacén Éxito Cartagena durante la noche del martes 24 de noviembre. Este desenlace se logró tras intensas negociaciones y un operativo de seguridad desplegado por las autoridades para controlar la emergencia y garantizar la integridad de los civiles. El incidente comenzó en las primeras horas de la mañana cuando un grupo de delincuentes armados ingresó al establecimiento comercial con la intención original de asaltar un vehículo transportador de valores.

Mecanismo de la toma y respuesta policial

La secuencia de eventos se activó poco después de las 8:00 de la mañana cuando los hombres, vestidos de negro y con los rostros cubiertos, entraron al centro comercial. Al verse sorprendidos por la reacción inmediata de las autoridades, varios de los agresores se atrincheraron en uno de los locales y tomaron como rehenes a cerca de 30 personas que se encontraban en el interior. La rápida intervención de la Policía Nacional fue posible gracias a la activación de los botones de pánico y las alertas generadas por las cámaras de seguridad.

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Coordinación de De la Espriella y Turbay

El presidente Abelardo De la Espriella llegó a Cartagena sobre las 7:00 de la noche para reunirse con autoridades policiales, militares y distritales en la mesa de crisis instalada en la Base Naval. Desde el Puesto de Mando Unificado, De la Espriella envió un mensaje directo a los secuestradores, ofreciéndose como garante para facilitar una salida negociada y asegurar que los rehenes salieran sanos y salvos. El alcalde Dumek Turbay describió las acciones de la Fuerza Pública como un operativo impecable y agradeció públicamente a De la Espriella por su firmeza y prudencia durante la crisis.

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Proceso de liberación de los cautivos

El proceso de rescate se desarrolló en etapas durante la jornada. Inicialmente, el mandatario confirmó que cinco personas, todas adultas mayores, habían recuperado su libertad durante los primeros acercamientos. Hacia las 2:00 de la tarde se confirmó la liberación de otras cuatro personas, reduciendo el número de cautivos restantes a 21. Finalmente, durante la noche del martes, el resto de las personas recuperaron su libertad, poniendo fin a una jornada de máxima alerta para la ciudad.

Situación actual y verificación médica

Tras la liberación, las autoridades procedieron con la verificación y evaluación del estado de salud y las condiciones físicas de los rescatados. Dumek Turbay informó en su cuenta de X que todas las personas retenidas están sanas y salvas y que se encuentran regresando con sus familias. La operación culminó sin mayores incidentes, aunque el mandatario advirtió que la situación podría haber sido más compleja para los criminales si las negociaciones no hubieran prosperado de manera favorable.