Fin de la Jornada Laboral de 48 Horas en Colombia 2026: Impacto Salarial y Excepciones

A partir del 15 de julio de 2026, Colombia reduce la jornada laboral a 42 horas semanales sin bajar el salario. Conozca las excepciones legales y beneficios eliminados.

La reducción definitiva de la jornada laboral máxima a 42 horas semanales entró en vigor el 15 de julio de 2026. Este hito marca el fin del proceso gradual establecido en la Ley 2101 de 2021, consolidando un cambio estructural en las relaciones laborales del país.

El salario no disminuye con menos horas

La implementación de esta normativa garantiza que la reducción de la jornada laboral no significa una disminución del salario para los trabajadores. A pesar de que se trabajan menos horas, el monto remunerativo se mantiene intacto. La norma establece explícitamente que la disminución de la jornada de trabajo no implicará la reducción de la remuneración salarial ni prestacional. Tampoco cambiará el valor de la hora ordinaria de trabajo, asegurando que el salario no pueda reducirse pese a ser menos horas laborales.

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Eliminación del Día de la Familia

Una de las preguntas más frecuentes entre los trabajadores es si se perderá el día de la familia. Según la normativa, la disminución de la jornada laboral exonera al empleador de dar cumplimiento a la Ley 1857 de 2017. Esta ley otorgaba el denominado día de la familia, pero el empleador no está en la obligación de otorgarlo tras la reducción de la jornada laboral. Además, se elimina la aplicación de la Ley 50 de 1990, que brindaba dos horas de la jornada semanal para actividades recreativas.

Posición de la seguridad social

Johanna Katherine Valencia Grimaldos, líder de Comités Técnicos del Consejo Colombiano de Seguridad, explica que la disminución de la jornada laboral de que trata esta ley exonera al empleador de dar aplicación al parágrafo del Artículo 3 de la Ley 1857 de 2017. Las empresas deberán ajustar sus calendarios internos, teniendo en cuenta que el salario no puede reducir pese a que son menos horas laborales. Esta aclaración es crucial para evitar confusiones en la gestión de recursos humanos.

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Comisión de Políticas Salariales

Aunque se tenía previsto que la instalación de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales aperturara el próximo 25 de noviembre, los plazos pueden ajustarse. Con esto, se espera desde la cartera poder analizar con una semana de antelación las variables técnicas de la negociación. La comisión tiene el plazo inicial hasta el 15 de diciembre para llegar a un acuerdo entre las partes.

Excepciones y trabajadores excluidos

La pregunta sobre a qué trabajadores no les reducirá la jornada laboral en julio de 2026 y por qué, tiene respuesta en las excepciones por ley. No todos los empleados se benefician automáticamente de esta reducción inmediata. Las exclusiones están determinadas por acuerdos colectivos o sectores específicos que mantienen regímenes especiales. Los empleadores deben revisar contratos individuales y convenios colectivos para determinar si aplican las nuevas normas de 42 horas.