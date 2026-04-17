Fin de Semana Vibrante en Bucaramanga: Cine, Música y Naturaleza para Todos

Bucaramanga ofrece una agenda cultural variada para este fin de semana, con estrenos de cine, el cierre de la serie colombiana 'Perfil falso', eventos de poesía y arte, un concierto masivo de reggaetón y rutas de senderismo.

Este fin de semana, Bucaramanga se viste de gala cultural con una agenda diversa que abarca desde la pantalla grande y los ritmos urbanos hasta la poesía escénica y las aventuras al aire libre.

Los amantes del cine tienen para elegir entre thrillers psicológicos como La Posesión de la Momia, que explora el terror a través de la desintegración familiar y lo sobrenatural, o comedias ligeras como Buena Suerte, Diviértete, No Mueras, que promete risas con su premisa de viajes en el tiempo. Las producciones que siguen cautivando al público incluyen la animada Super Mario Galaxy: La Película, ideal para todas las edades, y el aclamado romance-thriller El Drama.

Para quienes prefieren la comodidad de su hogar, la plataforma Netflix estrena este viernes 15 de abril la esperada tercera y última temporada de Perfil falso. La serie colombiana concluye su saga de secretos, traiciones y venganzas con 10 episodios cargados de suspenso, donde los personajes enfrentan las consecuencias de sus actos y desentrañan la verdad oculta en sus relaciones.

El sábado 18 de abril se destaca por ser una jornada de actividades gratuitas y solidarias. El Centro de Bucaramanga acogerá el Slam Poético en El Libro Total, un espacio vibrante para la expresión a través de la palabra hablada y el arte escénico. Paralelamente, el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga (MAMB) invita al taller Garabatos entre Estrofas, una iniciativa del Colectivo Aurora que fusiona poesía y dibujo de manera lúdica y accesible para fomentar la creatividad.

La solidaridad también se hace presente con la venta de hamburguesas al carbón organizada por la Fundación En Manada Perruna. Los fondos recaudados se destinarán a cubrir gastos veterinarios, alimentación y atención médica para cerca de 90 perros rescatados. Los pedidos pueden realizarse durante el viernes y la mañana del sábado, con entrega a domicilio en Bucaramanga y su área metropolitana.

La noche del sábado promete ser electrizante con el macroconcierto de reggaetón de J Balvin y su gira Ciudad Primavera en el Estadio Américo Montanini, un evento masivo que abrirá sus puertas a las 3:00 p.m. para iniciar el show a las 8:00 p.m. En un registro más íntimo y romántico, Felipe Peláez ofrecerá su tour “De otra manera” en el Teatro Santander a las 8:00 p.m., brindando una velada de vallenato y música popular.

El domingo 19 de abril, la naturaleza llama a los aventureros con dos recorridos organizados por el grupo Caminos Reales de Colombia. Una ruta exigente de 14,4 km llevará a los participantes de Café Madrid a Lebrija, con impresionantes vistas del valle. Una opción más moderada saldrá desde el barrio Los Pinos, recorriendo senderos y culminando en Buena Vista. Las salidas están programadas temprano en la mañana y los cupos son limitados, por lo que se recomienda reservar con anticipación





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