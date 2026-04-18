Fin del caso Colmenares: Laura Moreno y Jessy Quintero relatan su calvario tras la absolución

Tras casi 16 años, la Corte Suprema de Justicia cierra el caso de Luis Andrés Colmenares. Laura Moreno y Jessy Quintero, inicialmente señaladas, relatan el sufrimiento vivido durante el largo proceso judicial y su posterior absolución.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha cerrado oficialmente el caso de Luis Andrés Colmenares, casi dieciséis años después del trágico suceso. A pesar de esta resolución, las interrogantes que rodean la muerte del joven estudiante de 20 años de la Universidad de Los Andes persisten en la memoria colectiva de Colombia, convirtiéndose en uno de los enigmas judiciales más mediáticos y misteriosos de la historia reciente del país.

Colmenares perdió la vida la noche del 31 de octubre de 2010, en circunstancias aún no completamente esclarecidas, tras asistir a una fiesta de Halloween. Su cuerpo fue hallado en una zona de difícil acceso en el caño del parque El Virrey. A lo largo de los años, las sospechas recayeron principalmente sobre Laura Moreno, su entonces novia, y Jessy Quintero, su amiga. Un año después del fallecimiento de Colmenares, ambas fueron imputadas formalmente: Moreno por presunto homicidio y Quintero por presunto falso testimonio y encubrimiento. Sin embargo, tras un extenso y tortuoso proceso legal, ambas fueron absueltas. En el caso de Quintero, la acción penal prescribió, lo que significó el fin de su imputación. La Corte Suprema de Justicia ratificó la absolución de Moreno y la prescripción de Quintero, concluyendo que la Fiscalía no logró probar la hipótesis de un asesinato, dejando un vacío de respuestas definitivas después de más de una década de investigación. Jaime Granados, abogado de Laura Moreno, compartió en una entrevista que ambas mujeres han transitado un verdadero calvario durante este largo litigio. Según sus declaraciones, la justicia actuó con lentitud y, a su juicio, equivocadamente, al someter a dos inocentes a un escrutinio público tan intenso y prolongado. Granados enfatizó que quienes se niegan a aceptar la decisión de la Corte, simplemente no desean confrontar la verdad de los hechos. En cuanto a sus vidas posteriores, el abogado reveló que ambas han demostrado una notable resiliencia. Jessy Quintero decidió residir fuera de Colombia, mientras que Laura Moreno, tras un período de ausencia, regresó al país, formó una familia y se casó. El abogado reiteró que ambas sufrieron de manera directa el escarnio público y la angustia de un proceso judicial interminable, marcado por la incertidumbre y el señalamiento





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